Ser un cotilla, esto es lo que dice la psicología y el podcast 'Así somos'
- Así Somos, un viaje para descubrir aquello que nos hace humanos
- Disfruta de un nuevo episodio, cada lunes, en RNE Audio
¿Qué haces cuando llegas a una fiesta llena de desconocidos? ¿Sueles sentarte y observar a la gente o, por el contrario, tratas de romper el hielo compartiendo un buen cotilleo? Probablemente, te hayas inclinado por la segunda opción. Los seres humanos somos cotillas por naturaleza. Nos encanta el chisme. Y aunque esté de moda negarlo, todos hemos caído alguna vez en la tentación de cotillear. Esta es la cuestión que Molo Cebrián y Luis Muiño ponen sobre la mesa en el nuevo episodio de Así Somos que pone el foco sobre la resiliencia humana a través de un nuevo microaprendizaje y una historia real.
En este episodio de Así somos queremos contarte que esta práctica tan común es, en realidad, un pilar fundamental y natural de nuestra vida social. ¿Te intriga saber por qué somos tan cotillas? Dale al PLAY a este segundo episodio de Así Somos.
Así Somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio
Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (mentes creativas detrás del exitoso Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio. Con una perspectiva social, este nuevo espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE.
¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián.
Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).