Ser un cotilla, esto es lo que dice la psicología y el podcast 'Así somos'

¿Qué haces cuando llegas a una fiesta llena de desconocidos? ¿Sueles sentarte y observar a la gente o, por el contrario, tratas de romper el hielo compartiendo un buen cotilleo? Probablemente, te hayas inclinado por la segunda opción. Los seres humanos somos cotillas por naturaleza. Nos encanta el chisme. Y aunque esté de moda negarlo, todos hemos caído alguna vez en la tentación de cotillear. Esta es la cuestión que Molo Cebrián y Luis Muiño ponen sobre la mesa en el nuevo episodio de Así Somos que pone el foco sobre la resiliencia humana a través de un nuevo microaprendizaje y una historia real.

En este episodio de Así somos queremos contarte que esta práctica tan común es, en realidad, un pilar fundamental y natural de nuestra vida social. ¿Te intriga saber por qué somos tan cotillas? Dale al PLAY a este segundo episodio de Así Somos.

Así somos Así somos - 1X01. Somos cotillas rtve play