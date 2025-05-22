Las 'Perroentrevistas' de 'Podcast, el podcast' llegan en directo al metro de Madrid
- El festival 'Estación Podcast' trae más de 60 podcast en vivo a Madrid
- RNE Audio participa en varios talleres y mesas redondas
'Estación Podcast' hace su parada en el metro de Madrid con multitud de podcast en vivo. Este viernes 23 de mayo le toca al humor irreverente y políticamente incorrecto de 'Podcast, el podcast'. La nueva apuesta de esta temporada de RNE Audio acerca a los humoristas Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya a partir de las 14.00 a la estación de Moncloa para un programa especial. Todas las personas que pasen por esta parada de metro podrán disfrutar sketches ya clásicos como "El programa que peor mete los cortes de publicidad", "Perroentrevistas", "Father sounds" o "Cómo hacerse correctamente el humano". Eso si los presentadores son capaces de llegar a tiempo.
El programa también se podrá escuchar, en diferido, desde la app de RNE Audio como un capítulo especial.
PODCAST, EL PODCAST
Un espacio de humor y ficción en el que un podcast sirve para reírse del boom de los podcast. Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, la nueva temporada de Podcast, el podcast está cargada de burlas a otros espacios de RTVE y juegan al límite de convertirse en pregunta parlamentaria de la comisión de control de la corporación.
'Estación Podcast' la gran referencia del audio en español
Durante la semana del 20 al 24 de mayo Madrid se ha convertido en la capital del podcast en español. El festival iberoamericano de creación sonora celebra su cuarta edición tras acoger a más de 12.000 personas en las tres anteriores. A lo largo de estos cuatro días la capital española es el epicentro del audio, con una intensa programación que reúne a las voces más influyentes del ecosistema del podcasting y la industria, tanto de España como de Iberoamérica.
Una de las grandes novedades de esta edición son los shows en directo en el Metro de Madrid. El vestíbulo de la estación de Moncloa acogerá los directos de Keep It Cutre (Keepers), de la mano de Amazon Music, y Podcast, el podcast (RNE Audio), mientras que la estación 'museo' de Chamberí será el escenario de Mimicidios (Podimo). Como en años anteriores el festival vuelve a otros centros culturales madrileños como CentroCentro, que presenta CentroCentro en podcast o Serrería Belga donde se podrá disfrutar del programa 'Así somos' de RNE Audio y presentado por Molo Cebrían.
En esta IV edición, 'Estación Podcast' consolida su papel como referencia para el encuentro y la profesionalización del sector sonoro en español. La programación de 2025 incluye una amplia selección de mesas redondas, talleres y presentaciones centradas en los principales retos y oportunidades del mundo del podcast, con especial atención a la sostenibilidad económica, la innovación, la internacionalización y el desarrollo de nuevas narrativas.