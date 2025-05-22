Las 'Perroentrevistas' de 'Podcast, el podcast' llegan en directo al metro de Madrid

'Estación Podcast' hace su parada en el metro de Madrid con multitud de podcast en vivo. Este viernes 23 de mayo le toca al humor irreverente y políticamente incorrecto de 'Podcast, el podcast'. La nueva apuesta de esta temporada de RNE Audio acerca a los humoristas Miguel Campos, Laura del Val y Jorge Yorya a partir de las 14.00 a la estación de Moncloa para un programa especial. Todas las personas que pasen por esta parada de metro podrán disfrutar sketches ya clásicos como "El programa que peor mete los cortes de publicidad", "Perroentrevistas", "Father sounds" o "Cómo hacerse correctamente el humano". Eso si los presentadores son capaces de llegar a tiempo.

El programa también se podrá escuchar, en diferido, desde la app de RNE Audio como un capítulo especial.

PODCAST, EL PODCAST Un espacio de humor y ficción en el que un podcast sirve para reírse del boom de los podcast. Miguel Campos con Laura del Val y Jorge Yorya interpretando los papeles más locos del panorama. Mientras tanto, Aaron Aguilera escribe canciones y pone el sonido a cada capítulo. Grabado con público en directo, la nueva temporada de Podcast, el podcast está cargada de burlas a otros espacios de RTVE y juegan al límite de convertirse en pregunta parlamentaria de la comisión de control de la corporación. Podcast, el podcast Podcast, el podcast - Pregunta parlamentaria (Videopodcast) rtve play