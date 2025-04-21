Ser hedonistas, un actor revolucionario: cómo recuperar el placer perdido en nuestras rutinas diarias

¿Cuántas veces al día te permites disfrutar simplemente por el simple placer de hacerlo? Con el ritmo de vida acelerado que llevamos, hemos dejado de hacer cosas solo por gusto; todo parece estar gobernado por obligaciones y múltiples "tengo que". Por eso, en Así Somos, defendemos la filosofía del hedonismo, que nos invita a reconectarnos con esos momentos sencillos que nos llenan de alegría, sin la presión de cumplir con un propósito o tarea específica.

En este nuevo episodio, Molo Cebrián y Luis Muiño, te proponen reflexionar sobre cómo recuperar el placer perdido en nuestras rutinas diarias. Si estás buscando maneras de vivir de manera más plena y auténtica, dale al PLAY… ¡tenemos mucho que compartir contigo!

Así somos Así somos - 1x11. Somos hedonistas rne audio