Ser hedonistas, un actor revolucionario: cómo recuperar el placer perdido en nuestras rutinas diarias
- Molo Cebrián y Luis Muiño hablan sobre el hedonismo, el placer en el podcast Así somos
- Disfruta de un nuevo episodio, cada lunes, en RNE Audio
¿Cuántas veces al día te permites disfrutar simplemente por el simple placer de hacerlo? Con el ritmo de vida acelerado que llevamos, hemos dejado de hacer cosas solo por gusto; todo parece estar gobernado por obligaciones y múltiples "tengo que". Por eso, en Así Somos, defendemos la filosofía del hedonismo, que nos invita a reconectarnos con esos momentos sencillos que nos llenan de alegría, sin la presión de cumplir con un propósito o tarea específica.
En este nuevo episodio, Molo Cebrián y Luis Muiño, te proponen reflexionar sobre cómo recuperar el placer perdido en nuestras rutinas diarias. Si estás buscando maneras de vivir de manera más plena y auténtica, dale al PLAY… ¡tenemos mucho que compartir contigo!
Así somos, el podcast de psicología social de RNE Audio
Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (detrás del exitoso podcast Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología social de RNE Audio. Un espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE.
¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián.
Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).