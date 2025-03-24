Qué significa realmente ser empático: el caso de "el ángel de Budapest"
- Molo Cebrián y Luis Muiño analizan el rago de la empatía en el podcast Así somos
- Disfruta de un nuevo episodio, cada lunes, en RNE Audio
¿Te suena de algo el nombre de Ángel Sanz Briz? Quizás hayas oído hablar de este diplomático español, apodado como “el Ángel de Budapest”, pero tal vez no conozcas la asombrosa historia que hay detrás de este apodo. En este episodio de Así Somos queremos compartirla contigo para explorar juntos el profundo tema de la empatía.
Molo Cebrián y Luis Muiño viajan hasta Hungría, en plena II Guerra Mundial, donde Sanz Briz vivió una experiencia que cambiaría su vida y la de muchos otros. Hasta diciembre de 1944, cuando su país le ordenó abandonar Budapest, Sanz-Briz logró proteger a cerca de 5.000 judíos. Pero en su historia real hay muchos matices que nos descubren los rasgos de la empatía humana. Conocemos su relato y, además, te dejamos algunas ideas para trabajar la empatía y la compasión, quédate con nosotros este rato de 20 minutos.
Así somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio
Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (mentes creativas detrás del exitoso Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología de RNE Audio. Con una perspectiva social, este nuevo espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE.
¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián.
Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).