Qué significa realmente ser empático: el caso de "el ángel de Budapest"

¿Te suena de algo el nombre de Ángel Sanz Briz? Quizás hayas oído hablar de este diplomático español, apodado como “el Ángel de Budapest”, pero tal vez no conozcas la asombrosa historia que hay detrás de este apodo. En este episodio de Así Somos queremos compartirla contigo para explorar juntos el profundo tema de la empatía.

Molo Cebrián y Luis Muiño viajan hasta Hungría, en plena II Guerra Mundial, donde Sanz Briz vivió una experiencia que cambiaría su vida y la de muchos otros. Hasta diciembre de 1944, cuando su país le ordenó abandonar Budapest, Sanz-Briz logró proteger a cerca de 5.000 judíos. Pero en su historia real hay muchos matices que nos descubren los rasgos de la empatía humana. Conocemos su relato y, además, te dejamos algunas ideas para trabajar la empatía y la compasión, quédate con nosotros este rato de 20 minutos.

Así somos Así somos - Somos empáticos rne audio