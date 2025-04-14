La curiosidad, un rasgo humano clave: qué significa y cómo cultivarla en 'Así somos'
- Molo Cebrián y Luis Muiño analiza la curiosidad humana, un rasgo esencial en el podcast Así somos
- Disfruta de un nuevo episodio, cada lunes, en RNE Audio
Quizás tú también seas una de esas personas llenas de curiosidad: tal vez por eso estás aquí, leyendo estas líneas. O puede que estés buscando maneras de despertar una genuina curiosidad en tu vida cotidiana. Sea cual sea tu caso, este episodio es para ti. En estos 20 minutos, nos sumergimos en el fascinante mundo de la curiosidad humana.
En este episodio de Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño charlan sobre por qué esta cualidad forma una parte esencial de nuestra naturaleza y exploramos esa chispa que nos motiva a investigar, aprender y maravillarnos con todo lo que nos rodea. Además, compartimos consejos prácticos y reflexiones para ayudarte a nutrir y expandir tu curiosidad día a día. Si quieres curiosear con nosotros y descubrir algunas maneras de cultivar tu curiosidad, ¡dale al PLAY!
Así somos, el podcast de psicología social de RNE Audio
Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (detrás del exitoso podcast Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología social de RNE Audio. Un espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE.
¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián.
Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).