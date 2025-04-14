La curiosidad, un rasgo humano clave: qué significa y cómo cultivarla en 'Así somos'

Quizás tú también seas una de esas personas llenas de curiosidad: tal vez por eso estás aquí, leyendo estas líneas. O puede que estés buscando maneras de despertar una genuina curiosidad en tu vida cotidiana. Sea cual sea tu caso, este episodio es para ti. En estos 20 minutos, nos sumergimos en el fascinante mundo de la curiosidad humana.

En este episodio de Así somos, Molo Cebrián y Luis Muiño charlan sobre por qué esta cualidad forma una parte esencial de nuestra naturaleza y exploramos esa chispa que nos motiva a investigar, aprender y maravillarnos con todo lo que nos rodea. Además, compartimos consejos prácticos y reflexiones para ayudarte a nutrir y expandir tu curiosidad día a día. Si quieres curiosear con nosotros y descubrir algunas maneras de cultivar tu curiosidad, ¡dale al PLAY!

Así somos Así somos - 1x10. Somos curiosos rne audio