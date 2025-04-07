Manipular y ser manipulado, todos somos vulnerables a ello: la psicología lo explica así
- Molo Cebrián y Luis Muiño analiza cómo podemos ser manipulados en el podcast Así somos
- Disfruta de un nuevo episodio, cada lunes, en RNE Audio
Nadie suele admitir que es una persona manipulable, pero la historia y la psicología han demostrado que todos podemos ser víctimas de la manipulación. Aunque hay personalidades más proclives que otras. Es lo que explican en detalle Molo Cebrián y Luis Muiño en el nuevo episodio de Así Somos... manipulables. Lo hacen, ya sabes, a través de un psicoaprendizaje, una historia que tal vez no conozcas.
Un libro cuyo contenido falso desencadenó uno de los periodos más oscuros de la historia: la II Guerra Mundial y el Holocausto nazi. ¿De qué libro se trata? Durante estos 20 minutos queremos explorar contigo lo vulnerables que podemos ser a la manipulación. Nadie se salva: ni tú, ni nosotros, ni siquiera la persona más lista y culta que conozcas. ¿Cuáles son las estrategias de los manipuladores? ¿Cómo evitar caer en su trampa? ¡Dale al PLAY! Tenemos mucho que contarte.
Así somos, el podcast de psicología social de RNE Audio
Después de entender nuestra mente y bucear por algunos conceptos de la psicología clínica, los divulgadores Molo Cebrián y Luis Muiño (detrás del exitoso podcast Entiende tu mente) regresan con Así Somos, el nuevo podcast de psicología social de RNE Audio. Un espacio sobre salud mental aborda nuestra forma de ser desde microaprendizajes. Así Somos une historias reales y psicología, valiéndose del inmenso material del archivo sonoro de RTVE.
¿Te has preguntado alguna vez por qué eres (o somos) procrastinadores, cotillas, miedosos, resilientes, empáticos o manipulables? En Así somos, lo vas a descubrir. “Queremos ayudarte a conocerte mejor. A conocernos mejor. A entender cómo somos”, explica Molo Cebrián.
Tienes todos los episodios disponibles en RNE Audio (cada lunes, un nuevo capítulo).