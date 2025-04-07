Manipular y ser manipulado, todos somos vulnerables a ello: la psicología lo explica así

Nadie suele admitir que es una persona manipulable, pero la historia y la psicología han demostrado que todos podemos ser víctimas de la manipulación. Aunque hay personalidades más proclives que otras. Es lo que explican en detalle Molo Cebrián y Luis Muiño en el nuevo episodio de Así Somos... manipulables. Lo hacen, ya sabes, a través de un psicoaprendizaje, una historia que tal vez no conozcas.

Un libro cuyo contenido falso desencadenó uno de los periodos más oscuros de la historia: la II Guerra Mundial y el Holocausto nazi. ¿De qué libro se trata? Durante estos 20 minutos queremos explorar contigo lo vulnerables que podemos ser a la manipulación. Nadie se salva: ni tú, ni nosotros, ni siquiera la persona más lista y culta que conozcas. ¿Cuáles son las estrategias de los manipuladores? ¿Cómo evitar caer en su trampa? ¡Dale al PLAY! Tenemos mucho que contarte.

Así somos Así somos - 1x09 Somos manipulables rne audio