Historia de lo paranormal

Hay elementos de misterio en múltiples pasajes y biografías de grandes personajes de la Historia. Centrarse en esos destellos de lo paranormal es lo que ha hecho en su último libro el investigador José Manuel Frías y hemos querido hablar de ello en este último Espacio en blanco.

“En el ámbito de la Historia, hay un grupúsculo de científicos, muy pequeño, de bata blanca y de sillón, que tienen aversión por el misterio y cuando sucede algo sobrenatural dicen… ¡imposible! Y esa es la tendencia más anticientífica” nos cuenta Frías.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Historias sobrenaturales - 28/07/24 rne audio

Escritores, militares, monarcas, pontífices….todos ellos han vivido experiencias extrañas y en el caso de algunos les dejó marcados, pero esa parte tiende a desaparecer de las obras sobre sus vidas.

Rasputín, Platón, Petrarca, Alejandro Magno, entre otros, tuvieron su encuentro con el misterio. José Manuel pensó que sería difícil encontrar esas historias en dichos personajes pero para su sorpresa, en el pasado sí dieron valor a todos estos acontecimientos en legajos.

Por ejemplo, se dice que Sófocles, el autor trágico clásico, tenía sueños clarividentes. Uno de ellos le permitió localizar una corona perdida en la ciudad que efectivamente se encontraba donde él soñó.

También las casas encantadas eran cosas del pasado. Gracias a la crónica de Plinio el Joven conocemos la historia de la llamada “La casa mal habitada”, en Atenas, donde sucedían fenómenos extraños y que fue comprada, sin miedo alguno, por el filósofo Atenodoro, el cual encontró el cadáver encadenado del fantasma que se le aparecía.

Y los objetos fuera del tiempo (ooparts) también fueron, nunca mejor dicho, objeto de nuestro análisis con José Manuel. Uno de los grandes ejemplos es el pilar de hierro de Delhi.

Espacio en blanco Espacio en blanco - Sueños premonitorios - 28/07/24 rne audio

El interés por el misterio no es cosa nuestra. Es evidente que nuestros antepasados ya mostraron interés por lo inexplicable. La diferencia es que ellos no tuvieron la oportunidad de descargarse nuestro último podcast, pero… tú ¡sí!