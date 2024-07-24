La vida da oportunidades. Y la muerte, al parecer, también. A lo largo y ancho del planeta se han registrado casos que desafían a la ciencia. Historias que han marcado la trayectoria de muchos de los médicos que recuerdan asombrados "¿cómo esa persona que dimos por muerta... ¡ha regresado!?". Y la vida de los pacientes, porque ese 'reseteo' marca para siempre a los que lo experimentan.

Espacio en blanco Espacio en blanco - El Yo no muere - 21/07/24 rne audio

No estamos hablando de casos zombis. Nos referimos a las llamadas ECM (experiencias cercanas a la muerte). En Espacio en blanco ya hemos tratado este tema, pero siempre nos gusta volver a él por todo lo fascinante que conlleva y especialmente por el mensaje de esperanza que da.

Alejandro Agudo ha recopilado numerosos casos de ese instante en el que las personas afirman haber estado en una especie de limbo entre la vida y la muerte y del que afortunadamente han regresado para contarlo. Momentos en los que se han visionado flotando por encima de su cuerpo al estilo de las películas.

Casos absolutamente sorprendentes recopilados porque "tienen una verificación completa por terceras personas, ya sea en la fase más extracorporal o en la más trascendental, que es la que más trasforma a las personas para siempre, la sensación de sentirse amado desmesuradamente", afirma nuestro invitado.

Y tiene muchos ejemplos, como el del "número de 12 dígitos" presenciado por Norma Bou, la enfermera que relata cómo una paciente que superó el coma aseguró haber estado fuera de su cuerpo, viéndolo desde arriba y memorizando el código que figuraba en la parte superior de una de las máquinas del quirófano. Norma anotó el número por pura tranquilidad de la paciente. Días después comprobó que ese código aparecía tal y como había indicado la mujer "renacida" en la parte superior e inaccesible de dicho aparato.

Lo sobrenatural también ha protagonizado nuestra segunda hora con la historia de miedo que marcó a Pedro J. Fernández una noche mientras hacía guardia con sus compañeros de cuartel. O la de un caso de posesión que nos ha traído Juan Gómez. Quizás escuchando nuestro último Espacio en blanco no pegues ojo esta noche. Prueba y nos cuentas.