Marlaska ve "preocupantes" las resoluciones sobre Begoña Gómez: "Se está produciendo una completa indefensión"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha valorado la investigación judicial a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en RNE, donde ha dicho que es una "resolución judicial difícil de entender", además de asegurar que se "está produciendo una completa indefensión" porque "no sabe qué se le imputa y se le deja de imputar".

En estos términos se ha expresado Marlaska cuando Íñigo Alfonso le ha preguntado sobre la mujer del presidente y su situación procesal. "Lo primero es que se ha admitido una querella que proviene de un sindicato de extrema derecha y además está basada en recortes falsos de medios de comunicación", ha proseguido el ministro.

"Una última resolución que va a investigar toda la vida de la señora Gómez desde que su marido es presidente, si eso no es una investigación proactiva... yo creo que se está produciendo una completa indefensión porque no sabe qué se le imputa ni se le deja de imputar, Las resoluciones nos dicen que hay una investigación proactiva y eso está fuera de nuestro ordenamiento jurídico", ha argumentado Marlaska ante los micrófonos de RNE.

El ministro ha proseguido su defensa de la mujer de Sánchez "no solo por su afecto personal", sino que ha valorado que "nunca ha cambiado su vida profesional". "Mi marido es profesor en un centro de adultos y sigue siéndolo. La profesión de Gómez era la misma que tiene ahora, la cuestión es que la realice, como lo ha venido haciendo hasta ahora, con transparencia", ha sostenido el ministro del Interior.

Además, Marlaska ha criticado que Begoña Gómez tenga que cambiar su vida profesional porque su marido sea el presidente del Gobierno: "Me parece muy discutible".

Este mismo miércoles, la defensa de Begoña Gómez solicitó al juez que la investiga que su declaración, que se celebrará el próximo viernes, sea grabada pero solamente en audio y no en vídeo dada su "relevancia pública".

Cabe recordar que el juez del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, citó a declarar en calidad de investigada -lo que antes se conocía como imputada- a Begoña Gómez por los presuntos delitos de tráfico de influencia y corrupción en el sector privado a raíz de una denuncia del autodenominado sindicato Manos Limpias, ligado a la ultraderecha.

Marlaska defiende al fiscal general del Estado El ministro del Interior no solo ha salido en defensa de Begoña Gómez, también ha tendido la mano al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien se encuentra a un paso de ser imputado por el Supremo tras la nota de prensa emitida por la fiscalía para desmentir las informaciones relacionadas en el caso de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien está imputado por evasión fiscal y falsedad documental. La fiscal superior de Madrid declara que recibió la orden de García Ortiz de difundir la nota sobre la pareja de Ayuso "El fiscal general del Estado está haciendo un trabajo extraordinario, se le está sometiendo a una presión indebida, tampoco comparto las resoluciones judiciales con una supuesta filtración. El espíritu de la nota de prensa era desmentir un bulo, dar a conocer que aquello no fue acontecido. Que eso sea lo relevante y que se haya corrido una cortina sobre supuestamente dos delitos fiscales y uno de falsedad documental, tendríamos que hacérnoslo ver", ha dicho en Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso. Un tema en el que ha vuelto a insistir en que Álvaro García Ortiz "está haciendo un gran trabajo" y que está "sometido a una gran presión política". Además, ha asegurado que "no quiere pronunciarse" antes de que el Supremo haga pública su decisión sobre si imputa o no al fiscal general del Estado.

"No entiendo que el Supremo no aplique la ley de amnistía en la malversación" Grande-Marlaska no ha pasado de puntillas por ninguna de las preguntas planteadas por Íñigo Alfonso, y sobre la cuestión de que los magistrados que juzgaron el 'procés' en el Tribunal Supremo hayan rechazado amnistiar la malversación, ha dejado claro "que no entiende" la decisión, siempre dentro "del respeto al órgano". "No entiendo que el Supremo no aplique la ley de amnistía en la malversación, dentro de ese respeto al órgano. Aquella malversación que no ha determinado un lucro a la persona es objeto de amnistía y en este caso hay dos tipos de malversación: fondos públicos que se introducen en el patrimonio de una persona y la otra que no se introduce en el bien de esa persona", ha explicado el ministro. El Supremo rechaza amnistiar la malversación del 'procés' y mantiene la orden de detención de Puigdemont "Por ejemplo, en el caso Roldán los fondos públicos se introdujeron en su patrimonio. Lo otro son fondos públicos que se dedican a otra cosa para lo que no estaban destinados. El código penal prevé esa diferenciación, no comparto esa decisión, comparto el voto particular de la magistrada que ya estuvo en la sentencia del 'procès', hay que respetar los hechos probados de esa sentencia", ha proseguido Marlaska con su argumentación. Para acabar con su respuesta, también ha asegurado que "respeta la independencia judicial" y que cada uno sabe "cuál es su papel".