España, invitado de honor en la Feria del Libro de Fráncfort 2022: "Se buscan los posibles clásicos del futuro"

Cultura e industria se fusionan en la ciudad de Frankfurt que desde hoy acoge la Feria de Libro más importante del mundo. Y este año la literatura española tiene una presencia especial. Más de tres décadas después vuelve a ser el turno de España, vuelve a ser elegido como país invitado de honor en la 74º edición de la Feria del Libro de Fráncfortr, para desplegar su ‘Creatividad Desbordante’, el lema de este año, al exterior

El programa de Las Mañanas de RNEha viajado a Frankfurt para acompañar a la literatura española en esta oportunidad de mostrar a Alemania y al mundo nuestra narrativa y los géneros literarios que se escriben en España.

La feria del libro más importante En esta cita se negocian el 80% de los derechos de autor de las obras que se van a publicar en todo el mundo. Jorge Herralde, editor de Anagrama, ha explicado que este encuentro es muy importante para las editoriales porque se “tejen numerosas amistades” y se buscan “los posibles clásicos del futuro.” Las mañanas de RNE Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Jorge Herralde, editor de Anagrama: "En la Feria del Libro de Frankfurt se buscan los posibles clásicos del futuro" Escuchar audio Por otro lado, la Feria del Libro de Fráncfort cuenta con más de 300.000 asistentes, donde editoriales y agentes pueden comprar literatura española y además, en esta edición se han reforzado las ayudas que han permitido la traducción de más de 400 títulos al alemán. “Se ha hecho un trabajo de fondo desde 2019 para generar oportunidades”, ha asegurado María José Gálvez, directora general del Libro y Fomento de la Lectura, que ha confesado que la inauguración ha tenido una gran acogida. Además, Gálvez considera que hay un amplio margen de crecimiento en la industria editorial española: “Estamos con unos niveles de facturación que queremos que lleguen a los 100 millones de euros”, aseguró.

La diversidad inunda la 74º edición Con la idea de fomentar la lectura a todo tipo de públicos, la diversidad está siendo un elemento fundamental en esta edición. A lo largo de cinco días, autores, editores y traductores van a proyectar la mejor literatura española y nuestra identidad en español, catalán, euskera y gallego. Gálvez ha explicado que en esta ocasión querían llevar a Fráncfort toda la diversidad de lenguas que tiene España porque, recalca, es necesario mostrar la pluralidad del país “que se refleja a través de sus distintas literaturas y sus distintas lenguas.” Y también, aquellas que no tienen “territorio” como es el caso del braille. Las mañanas de RNE Las Mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Najat El Hachmi, escritora: "El imaginario que escribimos tiene que estar en consonancia con la sociedad actual" Escuchar audio En relación con la diversidad, Najat El Hachmi, escritora, ha recalcado en el programa matinal que el imaginario literario tiene que estar en consonancia con la sociedad actual y ha insistido en que el mundo de ahora “por suerte, es muy diverso.” En sus textos, ha comentado, no habla “desde fuera” porque hay más gente en su misma situación y quiere con sus historias “ser considerada como una igual, no considerada distinta.”

“Un lector para cada libro” En España cada año se publican 80.000 títulos. La directora general del Libro y Fomento de la Lectura ha defendido esta cifra porque, asegura, que si se da es porque realmente hay esos lectores y porque se quiere ofrecer todas las literaturas y todas las tipologías de libros. Por su parte, Jorge Herralde, editor de Anagrama, ha explicado que “cada editor hace sus cálculos y edita lo que puede o lo que le parece necesario y puede acertar o fracasar”, pero lo que sí es una realidad es que con la pandemia se ha redescubierto la lectura y “las ventas han mejorado”, afirma.