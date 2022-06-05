Svetlana Demidova: "Intento frenar el odio que se extiende como un cáncer"
- Demidova es la encargada de las emisiones en ruso de Radio Exterior, la emisora en onda corta que puede evitar la censura
- Con familiares rusos y ucranianos, ve con amargura cómo la guerra deshumaniza a la ciudadanía
- Objetivo Igualdad se emitirá de nuevo en la madrugada del lunes, a la 1'30h en Canal 24h y ya se puede ver en RTVEPlay
"La vida es un puzle", nos dice Svetlana Demidova. Y es una buena descripción de su propia vida. Tres pasaportes en su bolsillo, el de la Federación Rusa y el de España; pero además otro, ya inservible, el soviético, mero testimonio de tiempos pasados. El programa Objetivo Igualdad se ha acercado a ella y a su labor en Radio Exterior de España.
Una mujer entre varios mundos
Un corazón partido además entre Ucrania y Rusia. Nacida en un estado que ya no existe, la Unión Soviética, de madre ucraniana y padre ruso, Svetlana Demidova vivió sus primeros 30 años a caballo entre Rusia y Ucrania. Y otros 30 lleva en España, desde donde sigue mirando al este, no sólo por razones personales, sino también profesionales, ya que, ante el micrófono, se encarga de las emisiones en ruso de Radio Exterior de España
Ahora ya sabemos qué puedo contar a los oyentes...
Con buen humor, Svetlana Demidova comenta que es vista como una "guiri" en sus tres tierras, Rusia, Ucrania y España, a donde llegó en 1993. "Dos mundos, otra vida, otra gente, otra comida, otra literatura. Ni mejor ni peor. Diferentes", afirma. Recuerda cómo recorrió España, aprendió castellano y, como gracias a Inma, su gran amiga, se enteró de que buscaban alguien para las emisiones en ruso en Radio Exterior. Comenta también su trabajo, los objetivos de su programa, que emite tres veces a la semana y del que se encarga en solitario desde hace diez años, de cómo da a conocer a su audiencia rusoparlante España, su cultura, sus costumbres, sus gentes. Pero, en un momento dado, su rostro se oscurece y comenta: "Ahora ya sabemos qué puedo contar a los oyentes…".
Informar sobre la guerra en ruso para los rusos
Desde finales de febrero, su programa ha cobrado una nueva relevancia con un conflicto que la afecta personalmente de lleno: la guerra, la "operación militar especial" como la denomina el Kremlin, los ataques de las tropas rusas sobre el este de Ucrania.
Hablo a millones de rusos que están en contra de la guerra
"Debo hablar del conflicto. Es la tarea principal de la emisión en ruso como una voz de la sociedad española... Pero tengo una herida profunda…. Yo veo que la guerra, cualquier guerra, es una espiral que, cuanto más dure, aumenta el odio y la deshumanización de la gente. Esta me atañe más, claro. Mis familiares rusos contra mis familiares ucranianos. Y todos somos una familia. Veo como aumenta el odio… Y una parte del material que ahora ofrezco a los oyentes está relacionado con poder frenar, aunque se un poco, el odio, la deshumanización que ahora mismo gana terreno como la metástasis de un cáncer. Entonces hablo a millones de rusos que están en contra de la guerra, que simplemente están en un país donde ahora es muy difícil sobrevivir, porque es un país de total dictadura".
La importancia de la onda corta
Y su mensaje es escuchado. Incluso uno de ellos la escribía hace poco un tanto enfadado desde Bielorrusia y le pedía que la emisión del programa volviese a ser diaria, como hace años, y aumentase sus horas. Y es que su programa, como otros de Radio Exterior de España, se emite por onda corta, una frecuencia abandonada, hace tiempo, por muchas emisoras y que ahora intentan recuperar. Aunque poco conocida, la onda corta es una frecuencia estratégica. Salva todas las barreras y llega donde las demás no pueden. Svetlana Deminova nos comenta el caso de la BBC que, a raíz de la guerra de Ucrania, ha desempolvado sus viejos equipos de onda corta, arrinconados hace 15 años, y ha empezado a emitir 4 horas diarias para Rusia. Y, aunque parezca mentira, Radio Exterior de España, que acaba de cumplir 80 años, la aventaja.
La BBC emite también para los rusófonos, pero en inglés. Nosotros les hablamos en ruso
Los oyentes le comentan que BBC emite 4 horas diarias, pero solo en inglés. Así que muchos prefieren lo que ella les cuenta…, en ruso.
Puede que, quizás, alguno de esos oyentes sea familia de Svetlana Deminova. Y, a veces, recibe sus noticias. Su madre tiene 85 años y vive en Ivano-Frankivski, una ciudad de unos 300.000 habitantes situada en el oeste de Ucrania, donde no han llegado ni los bombardeos ni las matanzas, pero sí miles de refugiados. Y, hace poco, su madre le comentaba que en el que edificio donde vive, la mitad los pisos están ocupados por refugiados. Pero, de momento, su madre está bien, dentro de lo que cabe.
Más preocupante es la situación en el este de Ucrania, en concreto en la zona de Sevrodonetsk, donde, desde hace más de un mes, una de sus primas vive en un sótano. Hace semanas que no saben nada de ella. Ya no es posible la comunicación por internet o teléfono. Tras la caida de Mariúpol, las fuerzas rusas bombardean ya la ciudad. Combates que siembran silencios. En medio de tanta desolación, quizás un pequeño receptor pueda sintonizar esta voz de consuelo que llega, a través de la onda corta, desde este otro extremo de Europa.