Svetlana Demidova: "Intento frenar el odio que se extiende como un cáncer"

"La vida es un puzle", nos dice Svetlana Demidova. Y es una buena descripción de su propia vida. Tres pasaportes en su bolsillo, el de la Federación Rusa y el de España; pero además otro, ya inservible, el soviético, mero testimonio de tiempos pasados. El programa Objetivo Igualdad se ha acercado a ella y a su labor en Radio Exterior de España.

Una mujer entre varios mundos Un corazón partido además entre Ucrania y Rusia. Nacida en un estado que ya no existe, la Unión Soviética, de madre ucraniana y padre ruso, Svetlana Demidova vivió sus primeros 30 años a caballo entre Rusia y Ucrania. Y otros 30 lleva en España, desde donde sigue mirando al este, no sólo por razones personales, sino también profesionales, ya que, ante el micrófono, se encarga de las emisiones en ruso de Radio Exterior de España Ahora ya sabemos qué puedo contar a los oyentes... Con buen humor, Svetlana Demidova comenta que es vista como una "guiri" en sus tres tierras, Rusia, Ucrania y España, a donde llegó en 1993. "Dos mundos, otra vida, otra gente, otra comida, otra literatura. Ni mejor ni peor. Diferentes", afirma. Recuerda cómo recorrió España, aprendió castellano y, como gracias a Inma, su gran amiga, se enteró de que buscaban alguien para las emisiones en ruso en Radio Exterior. Comenta también su trabajo, los objetivos de su programa, que emite tres veces a la semana y del que se encarga en solitario desde hace diez años, de cómo da a conocer a su audiencia rusoparlante España, su cultura, sus costumbres, sus gentes. Pero, en un momento dado, su rostro se oscurece y comenta: "Ahora ya sabemos qué puedo contar a los oyentes…". Objetivo igualdad Objetivo Igualdad - Retrato 100x100 feminista: Svetlana Demidova Ver ahora

Informar sobre la guerra en ruso para los rusos Desde finales de febrero, su programa ha cobrado una nueva relevancia con un conflicto que la afecta personalmente de lleno: la guerra, la "operación militar especial" como la denomina el Kremlin, los ataques de las tropas rusas sobre el este de Ucrania. Hablo a millones de rusos que están en contra de la guerra "Debo hablar del conflicto. Es la tarea principal de la emisión en ruso como una voz de la sociedad española... Pero tengo una herida profunda…. Yo veo que la guerra, cualquier guerra, es una espiral que, cuanto más dure, aumenta el odio y la deshumanización de la gente. Esta me atañe más, claro. Mis familiares rusos contra mis familiares ucranianos. Y todos somos una familia. Veo como aumenta el odio… Y una parte del material que ahora ofrezco a los oyentes está relacionado con poder frenar, aunque se un poco, el odio, la deshumanización que ahora mismo gana terreno como la metástasis de un cáncer. Entonces hablo a millones de rusos que están en contra de la guerra, que simplemente están en un país donde ahora es muy difícil sobrevivir, porque es un país de total dictadura". Radio Exterior cumple 80 años de servicio público rne audio