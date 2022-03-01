Colas diarias en el centro de reclutamiento de Leópolis: "Tenemos que hacer más por nuestro pais"

A cinco minutos del centro de Leópolis, en la calle Panarska, decenas de personas hacen cola cada día delante la oficina de reclutamiento. Antes iban quienes habían estado en la guerra o habían hecho el servicio militar, cuenta Taras, oficial de comunicación del centro, a RNE. Ahora llegan cada día centenares, hombres y mujeres. Tienen todo tipo de profesiones: vendedores, informáticos, obreros o estudiantes, entre otras. Sus edades van de los 18 a los 60 años. A todos se les da instrucción y equipamiento y se les envía a primera línea o a trabajos de apoyo.

Cola frente al centro de reclutamiento de Leópolis, al oeste de Ucrania.

Mikola ha ido a la oficina de reclutamiento porque quiere defender a su país. Trabaja en la construcción y está dispuesto a trabajar en el ejército, en lo que le pidan. "Las familias se quedan preocupadas, pero hay que hacerlo", explica Andrii, apicultor de profesión que cree que ahora es más importante empuñar un arma que producir miel.

Otros tienen más experiencia, como en el caso de Vladimir, funcionario de Justicia y oficial en la reserva. Está tranquilo porque ha conseguido llevar a su familia a un lugar seguro de Ucrania. Sin embargo, se le saltan las lágrimas cuando cuenta que la familia de la compañera de colegio de uno de sus sobrinos murió asesinada por mercenarios de las tropas rusas en Kiev.

"No me lo ha contado nadie", asegura, "lo he visto yo mismo". Vladimir quiere participar en esta victoria, insiste, porque debe luchar contra quien no ha respetado el derecho internacional ni humano.

14 horas 14 Horas - RNE en Ucrania | Mikola, obrero: "Vengo al reclutamiento para defender a mi país" Escuchar audio

La población demanda armas para defenderse A pocos metros del centro de reclutamiento, la oficina de permiso de armas es otro de los lugares más concurridos estos días en Leópolis. Hombres y mujeres se agolpan ante la entrada de un pequeño local esperando oir sus nombres para recoger una autorización que les permita tener un arma en casa. Yura y Volodia quieren un "arma automática" para defender a su familia cuando los rusos lleguen a esta ciudad al oeste de Ucrania. Martin, cirujano, también quiere tener un arma, una escopeta, porque entiende que ahora su deber va más allá del quirófano. Tambien Irina, que ronda los sesenta años, quiere defenderse si los soldados rusos aparecen en Leópolis. Ella hizo el servicio militar. Las mañanas de RNE Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Oleks Deniy, de diputado a combatiente en Ucrania Escuchar audio