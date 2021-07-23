Así es RTVE Play Radio: ¡Descubre nuestro nuevo A la Carta!

RTVE A la Carta se ha convertido en RTVE Play Radio. Si aún no la has probado, entra, regístrate gratis y empieza a seguir tus programas favoritos y a elaborar tu propia programación. Puedes acceder desde rtve.es/play/radio o desde la app de RNE para iOS y Android.

La gran novedad de RTVE Play Radio es Mi Radio, una nueva funcionalidad que te permitirá elaborar tu propia programación. Crea tus propias listas de programas con las últimas emisiones y listas de reproducción donde puedes añadir los audios que te apetezca escuchar más adelante.

Es muy sencillo: pincha en el menú vertical de la derecha (los tres puntos verticales) que aparece tanto en los programas completos como en los clips y haz clic en Añadir a mi lista y Seguir programa y así poder escucharlo en cualquier momento, incluso cuando no tengas conexión.

También en Favoritos puedes añadir tus programas preferidos para encontrarlos rápidamente siempre que quieras. Y otra nueva posibilidad que te permite el registro es Seguir escuchando para que puedas retomar el audio cuanto tú prefieras en el punto en el que lo dejaste.

Directos y podcast con fácil acceso Por supuesto, además de escuchar audio bajo demanda, te ofrecemos la emisión en directo de todas nuestras emisoras de radio: Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 y Radio Exterior. En el momento en el que accedas a RTVE Play Radio podrás visualizar la cara del presentador que está en antena en ese momento y solo tienes que pinchar encima para escucharlo. Además, si haces clic en el menú de la izquierda puedes acceder a la información de la parrilla, los programas, los diferentes canales y nuestras emisiones territoriales. RTVE Play Radio, el nuevo A la Cartarne El menú canales te da la opción de navegar por las diferentes emisoras de RNE para acceder a nuestra amplia oferta de programas. Y en el menú programas encontrarás un índice alfabético con todos los contenidos de radio filtrados por emisora. Además puedes usar el nuevo buscador de Play para encontrar lo que desees.

Te ayudamos a elegir En Play Radio podrás escoger entre escuchar los programas completos o por fragmentos. Y si quieres descubrir nuevos contenidos que se adapten a tus gustos, Play te ofrece para cada audio el apartado Relaccionados con programas similares a tus favoritos. RTVE Play Radio, nuevo player de directorne Por supuesto, con la nueva parrilla puedes consultar toda la programación de RNE a diario y pinchar desde ahí en cada uno de los programas para acceder a sus últimos audios.