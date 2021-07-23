Así es RTVE Play Radio: ¡Descubre nuestro nuevo A la Carta!
- La nueva funcionalidad Mi Radio te permitirá elaborar tu propia programación
- Todos nuestros directos y nuestros podcast, con un acceso más sencillo
RTVE A la Carta se ha convertido en RTVE Play Radio. Si aún no la has probado, entra, regístrate gratis y empieza a seguir tus programas favoritos y a elaborar tu propia programación. Puedes acceder desde rtve.es/play/radio o desde la app de RNE para iOS y Android.
La gran novedad de RTVE Play Radio es Mi Radio, una nueva funcionalidad que te permitirá elaborar tu propia programación. Crea tus propias listas de programas con las últimas emisiones y listas de reproducción donde puedes añadir los audios que te apetezca escuchar más adelante.
Es muy sencillo: pincha en el menú vertical de la derecha (los tres puntos verticales) que aparece tanto en los programas completos como en los clips y haz clic en Añadir a mi lista y Seguir programa y así poder escucharlo en cualquier momento, incluso cuando no tengas conexión.
También en Favoritos puedes añadir tus programas preferidos para encontrarlos rápidamente siempre que quieras. Y otra nueva posibilidad que te permite el registro es Seguir escuchando para que puedas retomar el audio cuanto tú prefieras en el punto en el que lo dejaste.
Directos y podcast con fácil acceso
Por supuesto, además de escuchar audio bajo demanda, te ofrecemos la emisión en directo de todas nuestras emisoras de radio: Radio Nacional, Radio Clásica, Radio 3, Ràdio 4, Radio 5 y Radio Exterior. En el momento en el que accedas a RTVE Play Radio podrás visualizar la cara del presentador que está en antena en ese momento y solo tienes que pinchar encima para escucharlo.
Además, si haces clic en el menú de la izquierda puedes acceder a la información de la parrilla, los programas, los diferentes canales y nuestras emisiones territoriales.
El menú canales te da la opción de navegar por las diferentes emisoras de RNE para acceder a nuestra amplia oferta de programas. Y en el menú programas encontrarás un índice alfabético con todos los contenidos de radio filtrados por emisora. Además puedes usar el nuevo buscador de Play para encontrar lo que desees.
Te ayudamos a elegir
En Play Radio podrás escoger entre escuchar los programas completos o por fragmentos. Y si quieres descubrir nuevos contenidos que se adapten a tus gustos, Play te ofrece para cada audio el apartado Relaccionados con programas similares a tus favoritos.
Por supuesto, con la nueva parrilla puedes consultar toda la programación de RNE a diario y pinchar desde ahí en cada uno de los programas para acceder a sus últimos audios.
RNE Solo en Podcast y Radio 3 Extra
Si eres un amante de este formato, en Play Radio te ofrecemos una selección de contenidos exclusivos que irá creciendo cada día en RNE Solo en podcast.
Además puedes acceder a la sección de Radio 3 Extra para disfrutar de todos sus podcasts y emisiones especiales también en vídeo, además de colecciones temáticas y de archivo.
RTVE Play Radio nace en pruebas con el compromiso de ir mejorando gracias a la experiencia del usuario en estos primeros meses hasta su lanzamiento oficial que será el próximo otoño.