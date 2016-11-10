Nieves Concostrina ('No es un día cualquiera') y 'Sinfonía de la mañana' y Martín Llade (Radio Clásica) recogen sus premios Ondas 2016

RTVE ha recogido cuatro Premios Ondas en la 63º edición de los galardones, celebrada este miércoles en el Gran Teatre del Liceu de Barcelona: Mónica López como mejor presentadora de televisión, El Ministerio del Tiempo mejor serie por segundo año consecutivo, Sinfonía de la mañana y Martín Llade, mejor programa y presentador de radio en los 50 años deRadio Clásica, y Nieves Concostrina, mejor tratamiento informativo por las "Concostorias cervantinas" de No es un día cualquiera de RNE.

Los Premios Ondas reconocen cada año a los profesionales, empresas y trabajos nacionales e internacionales más sobresalientes de radio, publicidad radiofónica, televisión y música. En esta edición han recibido más de 350 candidaturas de 23 países de todo el mundo.

Mónica López, galardonada como mejor presentadora, ha agradecido el Ondas, que considera que premia una forma de trabajar: “Coger información rigurosa y darle forma para que el telespectador la entienda”. Ha explicado que es un premio que no suelen recibir los profesionales que se dedican a la información meteorológica, por lo que supone un reconocimiento a todos estos profesionales. También ha agradecido a “Televisió de Catalunya, por ser la televisión donde crecí, y a TVE, que es donde me he hecho mayor” y ha compartido el premio con su equipo y con los telespectadores.

Por segundo año consecutivo, El Ministerio del Tiempo ha sido galardonada como mejor serie de televisión, premio que han recogido el director de TVE, Eladio Jareño; el creador de la serie, Javier Olivares; el productor de Onza Partners, Gonzalo Sagardía, y los actores Nacho Fresneda, Mar Saura, Francesca Piñol y Pere Ponce.

Eladio Jareño ha destacado el valor añadido que tiene El Ministerio del Tiempo: su capacidad de innovación, la primera serie en hacer un capítulo en realidad virtual, la hiperactividad en las redes sociales, la interactividad con los telespectadores y su enorme consumo después de su emisión, “en definitiva, una serie del siglo XXI”. Javier Olivares ha agradecido el premio y ha recordado a su hermano, “que tuvo esta genial idea”, a su equipo, a TVE “por la confianza y el riesgo” y a Onza por acompañarles en el camino.

El primer galardón en la categoría de radio ha sido al mejor programa y presentador de radio a Sinfonía de la mañana y a su presentador Martín Llade, que ha recogido el premio junto al realizador Manuel Téllez. Para Llade “es un inmenso honor recibir este galardón en el 50 aniversario de una radio consagrada a la música”. También ha dedicado unas palabras a las personas que apostaron por él, como el director de la emisora Carlos Sandúa, “que ha sabido llevar Radio Clásica al siglo XXI”.

El realizador de 'Sinfonía de la mañana', Manuel Téllez, y el presentador, Martín Llade.rne

Nieves Concostrina ha recogido el premio al mejor tratamiento informativo de radio por sus "Concostorias" en No es un día cualquiera de RNE sobre el cuarto centenario de la muerte de Cervantes. La periodista ha dado las gracias a toda la gente que le ha acompañado en el camino como Pepa Fernández, Juan Ramón Lucas y Carles Francino.