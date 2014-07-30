Tocar en un festival de verano: Vetusta Morla, Love of Lesbian, Belako, The Parrots
- ¿Cómo afronta un festival una banda consagrada? ¿Y una novata?
- Cuatro de ellas nos cuentan sus miedos y la forma en que lo preparan
- Vetusta, Love of Lesbian, Belako y The Parrots tocaron en el Low Festival
Quizá tú también tienes un amigo que fue el primero que te habló con pasión de Vetusta Morla, y de Love of Lesbian, hace siete u ocho años, cuando empezaron a pincharlos en Radio 3 y salieron en Mondosonoro.
Ese amigo que te mira ahora con condescendencia cuando le dijiste que ibas a ir al Low Festival a verlos porque "ya no molan". Seguro que ese amigo musiquillas piensa esto no porque ahora todo el mundo baile al ritmo de ambos grupos, porque sea un indie mainstream, sino por algún motivo estilístico fundado, algo que habrá cambiado en ambos grupos en todo este tiempo. Seguro que es por eso.
"Cada vez que nos llamaban era todo un acontecimiento -así recuerda Santi Balmes, de Love of Lesbian, horas antes de tocar en el Low, sus primeros tiempos de festivales-. Era esa zanahoria que teníamos por delante, tocar en Benicassim en su época, en el BAM, en Barcelona... Era 'Dios mío, nos tienen en cuenta, nos consideran, hay que dar el callo'. Más o menos lo que pasa ahora pero en otra escala".
¿Qué cambia en todo ese tiempo, en una década? "A mí me pasaba y me sigue pasando -habla David 'el Indio', batería de Vetusta Morla- que siento una emoción por el hecho de compartir estos dos días con un montón de bandas, muchas a las que respetas y de las que a lo mejor eres fan y te hace ilusión poder ver y poder conocer".
Julián Saldarriaga (Love of Lesbian) recuerda lo grande que le resultaban los escenarios y cómo buscaban "ocupar el escenario". Recalca que han luchado por convertirse "en una banda que ha querido hacer de los conciertos algo especial y nos exprimimos la cabeza para que tanto para nosotros como para el público sea una experiencia nueva. Eso significa, para nosotros, crecer. Lo que intentábamos hacer al principio, que era llenar el espacio, ahora lo intentamos hacer de otra manera".
Para Guille Galván, guitarrista de Vetusta, el principal cambio es logístico. "En los primeros festivales salías con una mano delante y otra detrás pensando que si tenias cualquier problema estabas vendido, y ahora sí que tenemos cierta tranquilidad, porque tenemos posibilidad de hacer pruebas de sonido y tenemos gente alrededor que nos hace eso más fácil".
Novatos festivaleros que muerden
Ese amigo ideal que quizá conoces te recomendó que ya que ibas al Low Festival fueras al escenario Wiko, lleno de bandas emergentes. Te habló de unas cuantas, entre ellas Belako y The Parrots. Los primeros son unos euskaldunes de Mungia y llevan dos años petándolo muy fuerte. Ya han estado en el Jazzaldia, Primavera o el BBK Live, y en septiembre estarán en el DCODE (¡no te los pierdas si puedes!). The Parrots son unos canallas de Madrid (ver vídeo más arriba y confirmar) que han paseado su rock garagero por el FIB o el SXSW de Austin.
Es la primera vez en el Low de ambos grupos.
Tocamos con la misma intensidad que tocábamos en un espacio cerrado con 40 personas
"Los festivales de este tipo no es que nos motiven más que otro tipo de conciertos -habla Josu, de Belako, con una seguridad que sorprende o/y asusta-, pero sí que sirven para tocar delante de mucha gente, aprender a rodar como grupo. Miedo tampoco sentimos porque tocamos con la misma intensidad que tocábamos en un espacio cerrado con 40 personas, pero nos sirve para aprender y rodar".
¿Se toca igual en sala que en estos festivales? ¿Qué miedos se afrontan? Alex (The Parrots) cuenta que "nos hemos puesto nerviosos tocando en una sala para 100 personas y hemos salido tranquilos a tocar delante de mil. Depende del día, de cómo uno esté en ese momento de confiado, de contento". Tras un año y medio dando conciertos sin parar están "disfrutándolo mucho más".
Considera Lore, de Belako, que el único miedo ante estos festivales es el sonido, no poder hacer pruebas previas, "que nos escuchemos mal dentro del escenario, porque entonces ya no disfrutas, no lo das todo; si no te lo estás pasando bien no es lo mismo, estás tocando como obligado".
Love of Lesbian sí se prepara los conciertos de festivales concienzudamente. "Hemos llegado hasta a tener en cuenta la banda que tocaba antes que nosotros y la banda que iba a tocar después de nosotros -afirma Santi Balmes-, en qué pinza estábamos situados de cara a ya que tenemos un repertorio versátil, ofrecer esto, lo otro, con tal de que no baje el dinamismo. En festivales así sabes que no todo el mundo viene a verte, de alguna manera tienes que ganarte al fan y al que no es fan, al menos siempre ha sido nuestra intención, convertir a unos cuantos a la iglesia lesbiana".
Sobre consejos y currelas del espectáculo
Dos grupos ya coronadísimos en festivales de verano; dos grupos en ascenso festivalero. Pedimos a unos que nos den un consejo para novatos o que nos cuenten qué han aprendido de otros grupos más experimentados, y a los novatos les pedimos que nos digan si les gustaría pedir un consejo a alguna banda que fuese referente.
Los Love of Lesbian cuentan que coincidieron con la gira de The Cure. "Recuerdo ver a Robe Smith trabajar y fue muy inspirador, fue algo muy novedoso para nosotros que a lo mejor creías que era un tío que llegaba a última hora antes del concierto y se subía a cantar; y vimos que estaba desde por la tarde allí, haciendo paseos del escenario a la mesa de sonido, explicándole el setlist al técnico de sonido, tenía calculados los cambios, mandaba arriba: un trabajador de un espectáculo musical, un currela que controlaba todísimo".
Es vuestra prueba de sonido, es vuestro momento y tenéis que aprovecharlo, no os dejéis arrugar
"Les daría el consejo que nos dio un el técnico de sonido en el primer festival grande al que fuimos -afirma el bajista de Vetusta, Álvaro B. Baglietto-. Tocaban The Gift, que tenían una parafernalia grande e íbamos nosotros en plan chiquito con nuestros instrumentos, y la prueba de sonido fue un desastre porque íbamos completamente intimidados y acojonados. Él nos dijo: es vuestro momento y tenéis que aprovecharlo, no os dejéis arrugar por las circunstancias y la situación". "Defiende lo tuyo", apostilla Pucho.
"El otro día tocamos en el FIB -relata Álex, The Parrots- y conocimos a los Libertines y estuvimos con Pete Doherty y es un tío al que siempre le hemos tenido mucha admiración por la música que hace, y la verdad es que el tío, muy majo, muy cercano, y nos lo pasamos muy bien con él, acabamos cantando lolololo...". Diego le interrumpe: "A ver, si ese tío te da un consejo no va a ser muy bueno".
Los Belako son más contundentes: "Nuestros grupos favoritos están muertos, todos muertos". Y se parten de risa. Sobraos. Parecen de Bilbao.