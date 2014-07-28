Fiestón para cerrar un Low Festival que se consolida entre los grandes festivales españoles

Acaba el Low Festival 2014 y nos deja con la sensación marcada de que el salto de calidad del año anterior no fue algo circunstancial. El de Benidorm es ya un festival de verano de primera división y las expectativas para 2015 será elevadas.

Hay que felicitar a los programadores, que han elaborado un cartel ecléctico en el que ha habido de casi todo: un amplio catálogo de la música independiente española de la última década, artistas internacionales de primera línea y una interesantísima propuesta de bandas emergentes en el escenario Wiko. Además, el espacio en el que se celebra el festival es muy cómodo: no lleva más de cinco minutos ir de uno a otro y hay verde por doquier. Y el precio es muy accesible.

El domingo, que reunió a unos 23.000 asistentes, estaba llamado a ser el día, la noche, la jornada de Love of Lesbian. Los barceloneses manejan masas en sus conciertos como auténticos gurús del espectáculo. Una labor que poco tiene de improvisada. Horas antes del concierto, en una entrevista, nos decía Santi Balmes que hasta preparan sus setlists teniendo en cuenta quién toca antes que ellos. Y antes que ellos este domingo tocaron en el escenario principal del Low Festival Izal, Los Campesinos y Kaiser Chiefs.

Los chicos de Izal confirmaron lo que se va viendo por salas y plazas de España, que son un fenómeno consolidadísimo dos años y medio después de lanzar su primer LP. Desde la primera palabra de la primera canción, buena parte del público ha coreado todas sus letras.

Kaiser Chiefs le ganan el pulso a Love of Lesbian Kaiser Chiefs, cabezas de cartel, han ejercido de tales y le han robado la mano a Love of Lesbian. Ha sido el suyo un concierto de más a más. Alguno de sus fans más incondicionales, de esos que están en el Low por la banda de Leeds, nos decía que recordaba conciertos mejores de los británicos, pero quizá sea porque han tocado, evidentemente, un puñado de temas de su nuevo disco. O porque es verdad. Festivales Low Festival 2014 - Kaiser Chiefs, La habitación roja, Love of Lesbian rne audio Pero Ricky Wilson ha ejercido con mucha energía e histrionismo de líder, artista y showman y se ha terminado ganando al público lesbiano con sus carreras, sus saltos, trepando sobre la batería y subiéndose por las estructuras del escenario. Love of Lesbian, tras finalizar la gira Eterna, ha preparado un nuevo espectáculo para este verano. Se llama El poder de la tijera, una teatralización en la que se interpretan algunos de sus temas, incluyendo “Manifiesto delirista”, una canción nueva. El guión de esta teatralización es flojo, con personajes disfrazados que aparecen sin saber muy bien por qué y con Balmes haciendo de Jorge Javier Vázquez en una parodia de la telebasura con poca gracia. Además, se introducen fragmentos del "Como yo te amo" de Raphael o de “Amante bandido”. Y aun así, el esfuerzo de la banda por montar una fiesta de sus conciertos es siempre total y el público, masivo, ha respondido con entusiasmo una vez más. Pero antes de que los suecos The Royal Concept pusiesen sobre el escenario su pop electrónico petador, me he quedado con la sensación de que, no, esta noche no ha sido la de Love of Lesbian.