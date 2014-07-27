La música británica se apodera del Low Festival

La segunda jornada del Low 2014 acaba tarde, al día siguiente, clareando ya el cielo. SebastiAn cerró a las cinco el escenario principal después de más de una hora pinchando, y los rompepistas tuvieron que emigrar hacia el espacio de djs de Jägermeister, plagado de insultante juventud, o al escenario Matusalem, donde una multitud llenaba la explanada bailando al ritmo marcado por Elyella DJs. Eso es un festival de verano, no lo olvides, sudor, diversión, baile, farra, y no la crónica pulcra, aseada y analítica que te contamos los medios de comunicación.

El sábado -el nuestro, obviamente- había empezado casi doce horas antes en el escenario principal, el Budweiser, con Xoel López. Era la suya una misión complicada, abrir la tarde, cuando la gente aún se despereza y el sol de Benidorm todavía molesta como un abejorro. "Pensaba que esto iba a estar casi vacío, así que muchas gracias por venir", ha dicho el coruñés en un momento del concierto.

La entrega entre Xoel López y su público ha sido mutua

En efecto, ha habido un quórum más que aceptable dada la hora. Pero lo más destacable es que se ha tratado de un público entregado que responde con cariño y ganas de pasarlo bien al buen rollo y a la música de alta calidad de Xoel y su banda. Hablando a lo largo de la tarde con los Corizonas nos han contado que ellos, cuando suben al escenario, son “lo secundario, lo principal es el público”. Creo que en el concierto de Xoel se ha palpado esa generosidad.

Festivales Low Festival 2014 - Editors rne audio

Festivales Low Festival 2014 - Xoel López y Corizonas rne audio

Xoel ha regalado un concierto delicado y al mismo tiempo lleno de pasión, hacia fuera. Divertido. Entretenido, sí. Ha interpretado los grandes temas de su álbum Atlántico, algunos de ellos en versión extendida, como “El asaltante de estaciones” o “De piedras y arena mojada”, y tres de otros trabajos. Hay tiempo para confesiones artísticas íntimas, como cuando cuenta que “Tierra”, que fue el último tema que compuso en el álbum, fue en el fondo un primer paso del álbum que ahora anda componiendo.

Es curiosa la capacidad del artista gallego de pasar del cantautorismo intimista a los ritmos salseros y tropicales, a cierto simpático gamberrismo. Se intuye en su interpretación una enorme transparencia, pura honestidad. Xoel interpreta a Xoel, no a un personaje. “Qué majo es”, piensa uno escuchándole. Y qué buena su música y su forma de interpretarla.

La actitud de Xoel López es la de los músicos que entienden que el directo ha de ser una fiesta

Su actitud es la de los músicos que entienden que un directo ha de ser una fiesta. La gente acude a un festival de verano un poco como el que acude al parque de atracciones. Quiere pasarlo bien. Quiere flow.