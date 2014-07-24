Sigue el Low Festival 2014 en directo, a través de Radio 3 y RTVE.ES

Benidorm acoge los días 25, 26 y 27 de julio la sexta edición del Low Festival, que se ha convertido en uno de los festivales de música independiente más atractivos e interesantes del verano español.

El cartel de este año incluye a Massive Attack, The Hives, Vetusta Morla o Love of Lesbian como cabezas de un cartel variadísimo con un centenar de bandas que Radio 3 y RTVE.ES, como medios oficiales, trataremos de acercarte.

Viernes, sábado y domingo, de 22.00 a 2.00, Radio 3 te ofrecerá conciertos en directo con los comentarios de Virginia Díaz (180 grados) y Leyre Guerrero (180 gradosNa Na Na. En la web de Radio 3 podrás encontrar crónicas escritas y vídeos de lo que esté sucediendo en el Low.

Tuitea tus impresiones e imágenes de conciertos con #LowRadio3 y las recogeremos en las crónicas

Desde las cuentas en Twitter de @radio3_rne y @rtvees te ofreceremos información, imágenes, comentarios y pequeños vídeos a lo largo de todo el fin de semana. Además, y dado que es imposible contar todos los conciertos desde todos los puntos de vista, queremos integrar en nuestras crónicas tus opiniones. Tuitéalas con el hashtag #LowRadio3.

180 grados 180 Grados - Especial Low Festival - 22/07/14 rne audio