Sigue el Low Festival 2014 en directo, a través de Radio 3 y RTVE.ES
- Massive Attack, Kaiser Chiefs, Vetusta Morla o Editors en el cartel
- Viernes, sábado y domingo, de 22.00 a 2.00, directos en Radio 3
- Crónicas y vídeos en RTVE.ES; tuitéanos tu opinión con #LowRadio3
Benidorm acoge los días 25, 26 y 27 de julio la sexta edición del Low Festival, que se ha convertido en uno de los festivales de música independiente más atractivos e interesantes del verano español.
El cartel de este año incluye a Massive Attack, The Hives, Vetusta Morla o Love of Lesbian como cabezas de un cartel variadísimo con un centenar de bandas que Radio 3 y RTVE.ES, como medios oficiales, trataremos de acercarte.
Viernes, sábado y domingo, de 22.00 a 2.00, Radio 3 te ofrecerá conciertos en directo con los comentarios de Virginia Díaz (180 grados) y Leyre Guerrero (180 gradosNa Na Na. En la web de Radio 3 podrás encontrar crónicas escritas y vídeos de lo que esté sucediendo en el Low.
Tuitea tus impresiones e imágenes de conciertos con #LowRadio3 y las recogeremos en las crónicas
Desde las cuentas en Twitter de @radio3_rne y @rtvees te ofreceremos información, imágenes, comentarios y pequeños vídeos a lo largo de todo el fin de semana. Además, y dado que es imposible contar todos los conciertos desde todos los puntos de vista, queremos integrar en nuestras crónicas tus opiniones. Tuitéalas con el hashtag #LowRadio3.
Un cartel con consagrados y emergentes
El Low Festival nació como Low Cost en 2009. Un festival de verano en Alicante que reunió como cabezas de cartel a Nacho Vegas, The Sunday Drivers, Juliette Lewis o Vetusta Morla con precios muy accesibles para todos los bolsillos. Seis años después, el Low ya ha entrado en la primera división de los festivales españoles, y lo ha hecho con unos precios todavía asequibles.
Si en 2013 pegó un puñetazo sobre la mesa trayendo a Portishead, Belle and Sebastian, Two Door Cinema Club o Glasvegas, en 2014 su cartel cuenta con Massive Attack, Kaiser Chiefs, The Hives, Editors o The Horrors del ámbito internacional y en lo que se refiere al producto nacional cuenta con mainstream indie, valga el oxímoron, como Vetusta Morla, Love of Lesbian, Xoel López, Sidonie, Ivan Ferreiro, Izal o La Habitación Roja, o el indie con trayectoria pero menos mainstream de Pony Bravo, Triángulo de Amor Bizarro o El Columpio Asesino.
Como festival, el Low es una apuesta por la diversión y por públicos jóvenes: ocho escenarios -incluyendo uno en la playa y uno vip en la piscina-, más de cien nombres de artistas, hectáreas de césped, horas de dj sets… Pero como festival es también un lugar de descubrimiento, con nombres internacionales en alza como Jack Knife, Money for Rope, MØ o The Royal Concept y artistas emergentes españoles de alta calidad como The Parrots, Oso Leone, Belako, Lyann o John Gray.