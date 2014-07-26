Vetusta Morla y Belako ponen en órbita el Low Festival 2014 en su primera jornada

Imaginamos a un alienígena que aterriza este fin de semana en Benidorm en busca de otro compañero alienígena perdido, llamémosle Gurb, que en esta ocasión se ha metamorfoseado en una jovencísima de labios rojo intenso, blusa color pastel traslúcida que deja intuir el sujetador negro, zapatillas tipo Vans con suela doble, shorts vaqueros, gafas de sol de espejo y sombrerito fedora, y se ha perdido entre el público del Low Festival.

Para mimetizarse con el medio, el alienígena a la búsqueda de Gurb se transforma a su vez en periodista de la web de Radio 3. Y se sumerge en el festival, que según cifras oficiales ha reunido en torno a 23.000 lowers.

“Cuando nos subimos al escenario lo que esperamos del público es algo innombrable, no se puede visualizar, una energía hipnótica entre la música y el público, ya sea porque están botando como locos o mirando con los ojos como platos a lo que sucede el escenario. Es algo inexplicable. Pero cuando pasa, lo sabes”. Son palabras de Pucho al falso periodista. Pucho es el líder de una banda de nombre Vetusta Morla, cabeza de cartel, que parece desatar la locura allá por donde pasa.

Vetusta Morla es al indie lo que un tal David Bisbal a lo que llamaríamos la otra música pop. Son un fenómeno de masas. El escenario principal se llena para escucharlos. Suenan impecablemente, dominan el tempo del concierto, reúnen masas que corean sus canciones.

Festivales Low Festival 2014 - Vetusta Morla rne audio

Comienzan tocando tres de los temas de su último disco, “La deriva”, “Fuego” y “Golpe maestro”, petardazos y olor a pólvora para dar inicio a la fiesta, Luego lanzan una batería de temas de sus anteriores discos, salpicados con algunos del álbum más reciente.

“No me ha gustado, me parece el mismo concierto de hace tres años con cuatro canciones nuevas”, dice al periodista una fan. Es cierto que de los dieciocho temas que han tocado sólo seis son del último trabajo. Pero la audiencia no parece molesta, a tenor de los bailes que se marca y del amor que algunas parejas se muestran sin pudor al calor de su música.

Antes de Vetusta Morla han tocado The Hives. La banda es sueca, primera línea del panorama internacional. Su rock suena potentísimo y el vocalista, Pelle Almqvist, lo da todo.

Según la wikipedia, Almqvist “es conocido por ser particularmente animado en las presentaciones en vivo, lo cual ha dado a The Hives el título de La Mejor Banda del Mundo en Vivo”.

El periodista de mirada virgen, novato, no tiene criterio para afirmar que es la mejor banda del mundo en vivo, pero es cierto que Almqvist se gana al público hablando en español -”¿estás disfrutando?”, habla de tú a la masa-, corre de un lado a otro, suda, salta y da patadas a lo kung-fu, se mezcla con las primeras filas, hace malabarismos con el micrófono. Ofrece espectáculo.