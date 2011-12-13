Inspecciones en locales y restaurantes asiáticos

La operación Opson ha sido promovida por la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria y ha sido coordinada a escala europea por la Interpol y la Europol. El objetivo de la operación ha sido detectar la falsificación, adulteración, venta, etiquetado, comercio y distribución ilegal de los productos alimenticios. En toda España se han realizado más de 800 inspecciones. El resultado han sido más de 300 toneladas de alimentos que no reunían los requisitos legalmente establecidos para su comercio y distribución, según los criterios de la Unión Europea. Han participado más de 5.000 efectivos de la Guardia Civil del SEPRONA, Policía Judicial, Servicio Fiscal y Seguridad Ciudadana en colaboración con las consejerías de Sanidad y el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, así como la Agencia Tributaria y otros organismos reguladores. Con más de 400 infracciones detectadas, hay dos detenidos y tres imputados.

El caso de Asturias Los resultados en esta comunidad son llamativos. De 130 locales investigados, 60 han sido multados, lo que implica que cerca de la mitad infringían la ley en alguno de sus puntos. Todos ellos han sido multados, pero ninguno ha tenido que asumir su cierre. De la situación en Asturias y en el resto de España nos habla el delegado del Gobierno en la comunidad asturiana, Francisco González Zapico.