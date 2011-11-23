Por una nueva vida

Inmigrantes que vinieron un día a España buscando otra vida. Y aquí ya hace años que tienen la misma, y no es precisamente la que esperaban. Esta semana, unas 30 personas en esa situación se han manifestado frente a la delegación del Gobierno de Melilla para exigir que puedan trasladarse a la Península. Están actualmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Conocemos a algunos de los afectados y a uno de los portavoces de quienes están apoyando su lucha, José Palazón, de la ONG Prodein.

Agravios comparativos Según los inmigrantes que encabezan la protesta, a otros residentes en el CETI, todos ellos de origen subsahariano, sí se les permite dicho traslado. Aseguran que los solteros son los últimos en poder marcharse, dando prioridad a los casados. Estas 30 personas afirman ser de la República Democrática del Congo. Cuentan que su situación roza la desesperación, que llevan así años. No quieren ser devueltos a su país: está en guerra. Además, algunos de ellos se encuentran enfermos.