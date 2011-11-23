Por una nueva vida
- Unos 30 inmigrantes piden saltar de Melilla a la península
- No quieren ser devueltos al Congo, de donde proceden
- Sus protestas han llegado a la delegación del Gobierno
Inmigrantes que vinieron un día a España buscando otra vida. Y aquí ya hace años que tienen la misma, y no es precisamente la que esperaban. Esta semana, unas 30 personas en esa situación se han manifestado frente a la delegación del Gobierno de Melilla para exigir que puedan trasladarse a la Península. Están actualmente en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Conocemos a algunos de los afectados y a uno de los portavoces de quienes están apoyando su lucha, José Palazón, de la ONG Prodein.
Agravios comparativos
Según los inmigrantes que encabezan la protesta, a otros residentes en el CETI, todos ellos de origen subsahariano, sí se les permite dicho traslado. Aseguran que los solteros son los últimos en poder marcharse, dando prioridad a los casados. Estas 30 personas afirman ser de la República Democrática del Congo. Cuentan que su situación roza la desesperación, que llevan así años. No quieren ser devueltos a su país: está en guerra. Además, algunos de ellos se encuentran enfermos.
Una solución “pronto”
Los congoleños pretenden que el delegado del Gobierno, Antonio Claret, les reciba para que les dé una solución «pronto», antes de la llegada de su sucesor. Pero desde la delegación del Gobierno ya les han dicho que tendrán que esperar a que se materialice el cambio político. La saturación del CETI es una constante: siempre aloja por encima de su capacidad. En agosto, este centro de acogida de Melilla, que tiene 480 plazas, alojaba a 750 personas.