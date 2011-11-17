La pobreza, sólo en un Museo

Desde Valladolid, hablamos con Muhammad Yunus en la única entrevista que ha concedido en directo y en persona a un medio de comunicación español. El ya conocido como “banquero de los pobres” nos habla de sus esperanzas y de los microcréditos como solución práctica para alcanzar realmente la igualdad de oportunidades.

Sello de excelencia Este sello, impulsado en esta V Cumbre Mundial del Microcrédito, es la forma de asegurarse de que una asociación que concede estos pequeños préstamos no abusa de sus beneficiarios. Implica acabar con la usura para que los negocios creados a partir de estos créditos sean realmente una forma de cambiar de vida, de salir adelante, de acabar con la pobreza.