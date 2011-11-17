La pobreza, sólo en un Museo
- En directo con Muhammad Yunus, premio Nobel de la Paz
- El padre de los microcréditos clausura hoy la Cumbre de Valladolid
- Este evento internacional es un “encuentro de esperanza”, dice Yunus
Desde Valladolid, hablamos con Muhammad Yunus en la única entrevista que ha concedido en directo y en persona a un medio de comunicación español. El ya conocido como “banquero de los pobres” nos habla de sus esperanzas y de los microcréditos como solución práctica para alcanzar realmente la igualdad de oportunidades.
Sello de excelencia
Este sello, impulsado en esta V Cumbre Mundial del Microcrédito, es la forma de asegurarse de que una asociación que concede estos pequeños préstamos no abusa de sus beneficiarios. Implica acabar con la usura para que los negocios creados a partir de estos créditos sean realmente una forma de cambiar de vida, de salir adelante, de acabar con la pobreza.
Una nueva civilización
Salir de la crisis, dice Yunus, requiere un cambio: que la economía deje de estar obsesionada con el dinero. El Premio Príncipe de Asturias habla también de los jóvenes y de su creatividad como pilar para el cambio. Y sería en esta nueva civilización que urge empezar a crear donde la pobreza estaría únicamente en los museos, como vestigio del pasado.