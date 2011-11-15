Vivir con psoriasis

A pesar de su incidencia, la psoriasis sigue siendo una enfermedad desconocida para muchos. Quienes la sufren la suelen ocultar a los ojos de los demás, pero esta situación empieza a cambiar. Dando un paso al frente, personas con esta enfermedad crónica han posado ante las cámaras. El resultado: “Psoriasis: la verdad al desnudo”, una exposición itinerante que termina ya su paso por el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid.

Retratos En la exposición han participado 19 pacientes con psoriasis de 14 países -dos de ellos españoles- que se han atrevido a descubrir su piel y a exponerse, junto a sus historias, ante la cámara del reconocido fotógrafo Ralf Tooten, premiado internacionalmente por sus series de retratos. Su objetivo al participar ha sido dar a conocer la enfermedad y transmitir a los pacientes que no deben tener miedo de mostrar su cuerpo.