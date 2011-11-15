Vivir con psoriasis
- Un millón de personas en nuestro país tienen psoriasis
- Es una patología inflamatoria de la piel, crónica, no contagiosa
- Una exposición itinerante elimina estigmas
A pesar de su incidencia, la psoriasis sigue siendo una enfermedad desconocida para muchos. Quienes la sufren la suelen ocultar a los ojos de los demás, pero esta situación empieza a cambiar. Dando un paso al frente, personas con esta enfermedad crónica han posado ante las cámaras. El resultado: “Psoriasis: la verdad al desnudo”, una exposición itinerante que termina ya su paso por el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, en Madrid.
Retratos
En la exposición han participado 19 pacientes con psoriasis de 14 países -dos de ellos españoles- que se han atrevido a descubrir su piel y a exponerse, junto a sus historias, ante la cámara del reconocido fotógrafo Ralf Tooten, premiado internacionalmente por sus series de retratos. Su objetivo al participar ha sido dar a conocer la enfermedad y transmitir a los pacientes que no deben tener miedo de mostrar su cuerpo.
Calidad de vida
Según la asociación “Acción psoriasis”, organizadora de la exposición, esta enfermedad afecta mucho a la calidad de vida. La mitad de las personas que la padecen cree que el resto les considera distintos. Tres de cada cuatro llegan a padecer ansiedad o estrés. Sin embargo, tanto los médicos como los pacientes insisten en dar un mensaje positivo. Para ello, escuchamos a Esther, enferma de psoriasis, y a Javier Garrido, vicepresidente de la asociación, junto al testimonio médico del dr. Emilio Suárez, jefe del servicio de dermatología del Hospital Puerta de Hierro de Madrid.