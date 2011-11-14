El futuro del microcrédito
- La V Cumbre Mundial del Microcrédito, en Valladolid
- 687 millones de personas en el mundo se beneficiaron de ellos en 2010
- Cien países se dan cita en el Centro Cultural Miguel Delibes
Por primera vez se celebra en España, y a su vez en Europa, la Cumbre Mundial del Microcrédito. Es su quinta edición y reúne a 100 países en torno a un objetivo: conseguir, antes de 2015, que 400 millones de personas consigan vivir con un euro al día. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre lo que tenemos y lo que podemos hacer unos por otros.
Inauguración oficial
Ha sido esta misma mañana. Apoyando la iniciativa, la Reina Doña Sofía, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, el embajador en misión especial para esta cumbre, Carmelo Angulo y sobre todo las aproximadamente 2.000 personas de cien países, entre jefes de Estado, embajadores, miembros de ONG y profesionales de las microfinanzas que con su presencia avalan la labor del impulsor de los microcréditos, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunnus.
Microcréditos en España
Aunque los principales beneficiarios de microcréditos son personas en países en desarrollo, también en España hay cajas que conceden préstamos de pequeñas cantidades, con un máximo de 24.000 euros, para la creación de un negocio. Por otro lado, la Fundación Nantik Lum combina remesas de inmigrantes a sus países de origen con microcréditos. Y en Huesca, una empresa impulsa el buen desarrollo de negocios ya creados mediante un novedoso y asequible sistema tecnológico.