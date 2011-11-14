El futuro del microcrédito

Por primera vez se celebra en España, y a su vez en Europa, la Cumbre Mundial del Microcrédito. Es su quinta edición y reúne a 100 países en torno a un objetivo: conseguir, antes de 2015, que 400 millones de personas consigan vivir con un euro al día. Todo esto nos lleva a reflexionar sobre lo que tenemos y lo que podemos hacer unos por otros.

Inauguración oficial Ha sido esta misma mañana. Apoyando la iniciativa, la Reina Doña Sofía, la ministra de Asuntos Exteriores, Trinidad Jiménez, la secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez, el embajador en misión especial para esta cumbre, Carmelo Angulo y sobre todo las aproximadamente 2.000 personas de cien países, entre jefes de Estado, embajadores, miembros de ONG y profesionales de las microfinanzas que con su presencia avalan la labor del impulsor de los microcréditos, el premio Nobel de la Paz Muhammad Yunnus.