Crisis económica en El Hierro

La pesca, el buceo o el turismo son algunos de los recursos que dan vida, que mueven la economía, en la isla canaria de El Hierro. Pero la crisis sísmico-volcánica que viven especialmente los vecinos de La Restinga desde hace meses está causando cambios importantes en su día a día. Tanto que muchos no saben si, marche como marche la erupción, volverán a su actividad anterior.

Ayudas directas El equipo de Gobierno del Cabildo de El Hierro ha anunciado un paquete de ayudas directas dirigido a paliar los efectos de esta inesperada crisis. Necesidades básicas para los habitantes de la zona afectada, como alimentos, higiene o medicamentos, serán atendidas con fondos del Cabildo. Los evacuados de forma preventiva también verán costeados sus alquileres y gastos de electricidad y agua, así como el transporte. Además, en El Pinar y en Frontera se han ubicado dos oficinas de información y gestión de éstas y otras ayudas.