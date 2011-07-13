'El reencuentro', obra ganadora del III Concurso de Relatos Radiofónicos 'En días como hoy'

El reencuentro, de Manuel J. Caballero Damián, es la obra ganadora del III Concurso Internacional de Relatos Radiofónicos En días como hoy , convocado por Radio Nacional de España y la Escuela de Letras y organizado por el programa que dirige y presenta Juan Ramón Lucas en Radio Nacional.

En la primera edición del certamen, la vencedora fue Patricia Suárez por su cuento La chica serbia; en la segunda, se impuso el relato La piedra, del japonés Eiju Okada.

El premio es una beca de la Escuela de Letras y la dramatización de la obra ganadora en RNE.