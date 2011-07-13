'El reencuentro', obra ganadora del III Concurso de Relatos Radiofónicos 'En días como hoy'
- Su autor es Manuel J. Caballero Damián
- El premio: una beca de la Escuela de Letras y la dramatización de la obra
RTVE.es
El reencuentro, de Manuel J. Caballero Damián, es la obra ganadora del III Concurso Internacional de Relatos Radiofónicos En días como hoy , convocado por Radio Nacional de España y la Escuela de Letras y organizado por el programa que dirige y presenta Juan Ramón Lucas en Radio Nacional.
En la primera edición del certamen, la vencedora fue Patricia Suárez por su cuento La chica serbia; en la segunda, se impuso el relato La piedra, del japonés Eiju Okada.
El premio es una beca de la Escuela de Letras y la dramatización de la obra ganadora en RNE.
Todos los finalistas
- Noviembre: El concurso de la radio de Jaime Miranda Córdova
- Diciembre: El tesoro del parque de David Rejas Plazas
- Enero: Flores de Miguel Ángel Flores Martínez
- Febrero: Génesis 1,28. versión 2.0 de José Antonio Gallego Blasco
- Marzo: A más de trescientos kilómetros de Paloma Martínez Mateo
- Abril: El viaje de Ioan Urs
- Mayo: El reencuentro de Manuel J. Caballero Damián
- Junio: Reservoir radio de Sergio Generelo Tresaco