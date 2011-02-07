Carlos Contreras, galardonado con el III Premio de Poesía Joven de RNE

Este lunes 7 de febrero se ha fallado el III Premio de Poesía Joven de Radio Nacional que ha recaído en Carlos Contreras por su poemario ‘El eco anticipado’.

Con este galardón, una vez más, Radio Nacional reafirma su compromiso como servicio público y su firme apuesta por los jóvenes creadores.

El Premio Poesía Joven de RNE, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, está destinado a autores menores de treinta años.

Un galardón con premio En esta tercera edición, el galardón ha recaído en el burgalés Carlos Contreras por ‘El eco anticipado’. El premio consiste en la publicación de la obra por parte de la editorial Pre-Textos. El jurado ha estado compuesto por los poetas Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López Parada, Amalia Bautista, Javier Lostalé e Ignacio Elguero, director también del canal Radio Nacional.

El premiado Carlos Contreras (Burgos, 1980) es licenciado en Humanidades por la Universidad de Burgos y posee un master en ‘Edición, gestión y producción de revistas’ por la Universidad Pontificia de Salamanca. Actualmente trabaja como redactor externo para la revista Qué leer y es columnista del diario El Mundo – El Correo de Burgos. Asimismo, ultima la licenciatura de Dramaturgia en la RESAD y disfruta de una beca de creación en la Residencia de Estudiantes de Madrid.