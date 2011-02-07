Carlos Contreras, galardonado con el III Premio de Poesía Joven de RNE
- Su poemario 'El eco anticipado' se ha alzado con el premio
- La obra será publicada por la editorial Pre-Textos
Este lunes 7 de febrero se ha fallado el III Premio de Poesía Joven de Radio Nacional que ha recaído en Carlos Contreras por su poemario ‘El eco anticipado’.
Con este galardón, una vez más, Radio Nacional reafirma su compromiso como servicio público y su firme apuesta por los jóvenes creadores.
El Premio Poesía Joven de RNE, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, está destinado a autores menores de treinta años.
Un galardón con premio
En esta tercera edición, el galardón ha recaído en el burgalés Carlos Contreras por ‘El eco anticipado’. El premio consiste en la publicación de la obra por parte de la editorial Pre-Textos.
El jurado ha estado compuesto por los poetas Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López Parada, Amalia Bautista, Javier Lostalé e Ignacio Elguero, director también del canal Radio Nacional.
El premiado
Carlos Contreras (Burgos, 1980) es licenciado en Humanidades por la Universidad de Burgos y posee un master en ‘Edición, gestión y producción de revistas’ por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Actualmente trabaja como redactor externo para la revista Qué leer y es columnista del diario El Mundo – El Correo de Burgos.
Asimismo, ultima la licenciatura de Dramaturgia en la RESAD y disfruta de una beca de creación en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Otras ediciones
Carlos Contreras es autor, entre otros, de los libros Bildungsroman (VI Premio Internacional de Poesía Joven ‘Martín García Ramos’); 'El mismo otro' (Premio Letras Jóvenes de Castilla y León 2007 –Poesía–); 'Orikata' (XI Premio de Teatro Arte Joven de la Comunidad de Madrid) y 'Resumen del silencio' (XXVII Premio Leonor de Poesía). Ahora, la editorial Pre-Textos publicará ‘El eco anticipado’.
El primer Premio de Poesía Joven de RNE recayó en Erika Martínez por su primer poemario ‘Color Carne’ y el segundo en Javier de Vicedo por su obra ‘Ventanas a ninguna parte’.