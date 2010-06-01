RNE entrega su premio de poesía joven en el centenario del nacimiento de Luis Rosales
- El joven poeta Javier Vicedo se ha alzado con el premio
- La próxima edición de 'La estación Azul' estará dedicada al evento
Se cumplen cien años del nacimiento de Luis Rosales, uno de los grandes poetas de la posguerra. Coincidiendo con tan señalada fecha, este lunes, 31 de mayo, Radio Nacional ha entregado su II Premio de Poesía Joven al joven poeta Javier Vicedo.
Después de la entrega del premio se ha grabado en el auditorio de la Casa Encendida el programa de RNE 'La Estación Azul', especialmente dedicado al poeta de la generación del 36.
"Ventanas a ninguna parte"
Con éste premio literario, Radio Nacional sigue apostando por la cultura y las jóvenes promesas de la poesía, de acuerdo con su vocación de servicio público.
El director de RNE, Benigno Moreno, ha asistido a esta entrega del segundo Premio de Poesía Joven de RNE.
El galardonado es el castellonense Javier Vicedo Alós por el poemario 'Ventanas a ninguna parte'.
Ha sido el jurado, formado por Esperanza López Parada, Luis Alberto de Cuenca, Amalia Bautista, Javier Lostalé e Ignacio Elguero, director también del canal Radio Nacional, quien hará entrega del galardón.
El acto, celebrado en La Casa Encendida, de Madrid, se enmarca dentro del centenario del nacimiento del poeta Luis Rosales, autor de títulos como 'La casa encendida', 'El contenido del corazón', 'Canciones' o 'Abril', un libro considerado central para los poetas de su generación.
Espacio para la cultura
Después de la entrega del premio, el público ha podido asistir a la grabación en directo del programa de RNE, 'La Estación Azul', un espacio cultural centrado en la literatura que lleva nueve años en antena.
El programa ha comenzado a las once en el auditorio de La Casa Encendida con entrada libre.
El protagonista de la noche, Luis Rosales, ha sido el hilo conductor del programa, en el que ha hablado su hijo Luis Rosales Fouz, y escritores como Javier Lostalé y Félix Grande.
El otro protagonista de la noche, Javier Vicedo Alós, también ha participado en el programa junto a la cantautora Rebeca Jiménez, colaboradora habitual de Miguel Ríos y Pereza, que ha ofrecido en directo canciones de su último disco 'Todo llegará'.
A esta fiesta de la literatura han acudido importantes personas del mundo de la cultura. Poetas como Luis García Montero, Jesús Hilario Tundidor, Ana Rossetti, Luis Antonio de Villena, Ariadna García y Luis Alberto de Cuenca, entre otros.
El premiado
El ganador del Premio poesía Joven de RNE 2010, Javier Vicedo (Castellón de la Plana, 1985), es estudiante de Filosofía e Ingeniería Industrial.
Este joven poeta ha obtenido diversos reconocimientos como la beca 'Fundación Antonio Gala' (2007-2008) para jóvenes artistas y el IV Premio Bancaja de Creación, convocado por la Universidad de Valencia (2007).
En 2007 publicó su libro de poemas 'El azul silencio del hombre' y ahora la editorial Pre-Textos publicará 'Ventanas a ninguna parte' la obra por la que ha ganado este segundo Premio de Poesía Joven de RNE.
El primer Premio de Poesía Joven de RNE recayó el año pasado en la poetisa Erika Martínez por su obra 'Color Carne', su primer poemario.