RNE convoca su sexto 'Gabinete de crisis' para tratar la reforma de las pensiones

Radio Nacional ha convocado de nuevo su 'Gabinete de crisis' en el día en que el Gobierno, en Consejo de Ministros, aprobará el anteproyecto de ley sobre pensiones.

De esta manera, partidos políticos, sindicatos, empresarios y oyentes de RNE han debatido la reforma del sistema de pensiones que se pretende llevar a cabo.

La participación de los oyentes Juan Ramón Lucas, director y presentador del programa ‘En Días Como Hoy’, ha mederado un debate en el que han participado Pedro Sánchez, diputado del PSOE; Ramón Aguirre, diputado del PP; Francisco Jorquera, portavoz del BNG; Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical del sindicato UGT; y Alejandro Couceiro, secretario general de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), perteneciente a la CEOE. El debate, que ha durado una hora, ha incluido también la participación del público, que ha hecho llegar sus cuestiones a través de la web RTVE.es. Además, este novedoso formato de Radio Nacional tiene su propio sitio en internet a disposición del público, la página web del 'Gabinete de crisis', que también ha emitido el programa en directo.

Por qué un 'Gabinete de crisis' El Gabinete de crisis de 'En Días Como Hoy' no tiene una periodicidad fija, sino que se reúne, al igual que un auténtico gabinete de crisis, en función de los acontecimientos. En él se analizan las claves de la crisis y todas las noticias destacadas que marcan el rumbo de la economía española. Asimismo, hace un completo seguimiento de las medidas que adopta el Gobierno para afrontar la situación, como es el caso de la reforma del sistema de pensiones.