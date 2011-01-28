RNE convoca su sexto 'Gabinete de crisis' para tratar la reforma de las pensiones
- Han participado representantes políticos, sindicales y empresariales
- Escucha aquí las cinco convocatorias anteriores del debate
Radio Nacional ha convocado de nuevo su 'Gabinete de crisis' en el día en que el Gobierno, en Consejo de Ministros, aprobará el anteproyecto de ley sobre pensiones.
De esta manera, partidos políticos, sindicatos, empresarios y oyentes de RNE han debatido la reforma del sistema de pensiones que se pretende llevar a cabo.
La participación de los oyentes
Juan Ramón Lucas, director y presentador del programa ‘En Días Como Hoy’, ha mederado un debate en el que han participado Pedro Sánchez, diputado del PSOE; Ramón Aguirre, diputado del PP; Francisco Jorquera, portavoz del BNG; Toni Ferrer, secretario de Acción Sindical del sindicato UGT; y Alejandro Couceiro, secretario general de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), perteneciente a la CEOE.
El debate, que ha durado una hora, ha incluido también la participación del público, que ha hecho llegar sus cuestiones a través de la web RTVE.es.
Además, este novedoso formato de Radio Nacional tiene su propio sitio en internet a disposición del público, la página web del 'Gabinete de crisis', que también ha emitido el programa en directo.
Por qué un 'Gabinete de crisis'
El Gabinete de crisis de 'En Días Como Hoy' no tiene una periodicidad fija, sino que se reúne, al igual que un auténtico gabinete de crisis, en función de los acontecimientos.
En él se analizan las claves de la crisis y todas las noticias destacadas que marcan el rumbo de la economía española.
Asimismo, hace un completo seguimiento de las medidas que adopta el Gobierno para afrontar la situación, como es el caso de la reforma del sistema de pensiones.
Convocatorias anteriores
Con el fin de servir de altavoz a todas las sensibilidades, RNE invita a participar a representantes políticos de todo el arco parlamentario y a los agentes sociales.
En la primera convocatoria Pedro Sánchez, del PSOE, Ramón Aguirre, del PP, Jordi Xuclá, de CIU yToni Ferrer, de UGT, y Ramón Górriz, de CC.OO. debatieron sobre la situación socioeconómica.
El segundo Gabinete de crisis se reunió el 7 de junio en la víspera de la huelga de funcionarios, intervinieron Toni Ferrer (UGT), Ramón Górriz (CCOO), Pedro Sánchez (PSOE), Ramón Aguirre (PP) y Jordi Xuclá (CiU).
En su tercera edición, celebrada el 18 de junio para abordar el decreto de la reforma laboral, congregó a Ramón Górriz (CCOO), Francisco Avendaño (CEOE), Pedro Sánchez (PSOE), Ramón Aguirre (PP) y Gaspar Llamazares (IU).
El cuarto Gabinete de crisis se realizó el 27 de septiembre, día previo a la huelga general, y reunió en RNE a Pedro Sánchez (PSOE), Ramón Aguirre (PP), Emilio Olabarría (PNV), Toni Ferrer (UGT) y Alejandro Couceiro (patronal CEIM).
El quinto Gabinete de crisis abordó la crisis de la deuda soberana. Participaron Pedro Sánchez, diputado del SOE; Ramón Aguirre, diputado del PP; Fernando Lezcano, secretario de CC.OO.; Alejandro Couceiro, secretario general deCEIM, perteneciente a la CEOE; y José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoney.