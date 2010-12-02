Radio Nacional aborda la crisis de deuda soberana en su quinto 'Gabinete de crisis'

El Gabinete de crisis de Radio Nacional se ha vuelto a reunir en el programa ‘En Días Como Hoy’ (lunes a viernes de 6:00 a 12:00 horas) para analizar la crisis de deuda soberana que atraviesa España en estos momentos.

Juan Ramón Lucas ha sentado a la mesa de la radio pública a representantes de partidos políticos, sindicales y empresariales. Como siempre, los oyentes han dado su opinión.

La huelga de funcionarios, la reforma laboral, la huelga general, la crisis económica española y, ahora, la crisis de deuda soberana. Nuestras finanzas, más observadas que nunca desde los mercados internacionales, han sido objeto de debate y análisis del 'Gabinete de crisis' de RNE.

Pluralidad de voces Como en las anteriores ediciones, el programa que dirige y presenta Juan Ramón Lucas ha reunido a la mayor pluralidad de voces para que cada una aporte su visión y sus soluciones al momento actual de la economía española. Han participado Pedro Sánchez, diputado del Partido Socialista Obrero Español; Ramón Aguirre, diputado del Partido Popular; Fernando Lezcano, secretario de Comunicación del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.); Alejandro Couceiro, secretario general de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), perteneciente a la CEOE; y José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoney (Grupo CIMD), especializado en la intermediación de deuda pública y el mercado interbancario en España. El programa, que se se ha emitido de 9:00 a 10:00 horas de la mañana, ha incluido también la participación del público, que ha hecho llegar sus cuestiones a través de la web RTVE.es y en directo mediante la ventana de Facebook en el portal de RTVE. Este novedoso formato de Radio Nacional tiene su propio sitio en internet a disposición del público la página web del 'Gabinete de crisis', que también ha emitido el programa en directo.

¿Por qué un Gabinete de crisis? El objetivo de RNE es analizar el estado actual de la crisis económica y las posibles soluciones, mediante un debate entre todas las corrientes políticas y sociales. Por ese motivo, el Gabinete de crisis de ‘En Días Como Hoy’ no tiene una periodicidad fija, sino que se reúne, al igual que un auténtico gabinete de crisis, en función de los acontecimientos. Este espacio de Radio Nacional analiza las claves de la crisis y todas las noticias destacadas que marcan el rumbo de la economía española. Asimismo, hace un completo seguimiento de las medidas que adopta el Gobierno para afrontar la situación.