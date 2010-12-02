Radio Nacional aborda la crisis de deuda soberana en su quinto 'Gabinete de crisis'
- Han participado en él representantes políticos, sindicales y empresariales
- Se ha emitido en directo a través de Radio Nacional y RTVE.es
El Gabinete de crisis de Radio Nacional se ha vuelto a reunir en el programa ‘En Días Como Hoy’ (lunes a viernes de 6:00 a 12:00 horas) para analizar la crisis de deuda soberana que atraviesa España en estos momentos.
Juan Ramón Lucas ha sentado a la mesa de la radio pública a representantes de partidos políticos, sindicales y empresariales. Como siempre, los oyentes han dado su opinión.
La huelga de funcionarios, la reforma laboral, la huelga general, la crisis económica española y, ahora, la crisis de deuda soberana. Nuestras finanzas, más observadas que nunca desde los mercados internacionales, han sido objeto de debate y análisis del 'Gabinete de crisis' de RNE.
Pluralidad de voces
Como en las anteriores ediciones, el programa que dirige y presenta Juan Ramón Lucas ha reunido a la mayor pluralidad de voces para que cada una aporte su visión y sus soluciones al momento actual de la economía española.
Han participado Pedro Sánchez, diputado del Partido Socialista Obrero Español; Ramón Aguirre, diputado del Partido Popular; Fernando Lezcano, secretario de Comunicación del sindicato Comisiones Obreras (CC.OO.); Alejandro Couceiro, secretario general de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM), perteneciente a la CEOE; y José Carlos Díaz, economista jefe de Intermoney (Grupo CIMD), especializado en la intermediación de deuda pública y el mercado interbancario en España.
El programa, que se se ha emitido de 9:00 a 10:00 horas de la mañana, ha incluido también la participación del público, que ha hecho llegar sus cuestiones a través de la web RTVE.es y en directo mediante la ventana de Facebook en el portal de RTVE.
Este novedoso formato de Radio Nacional tiene su propio sitio en internet a disposición del público la página web del 'Gabinete de crisis', que también ha emitido el programa en directo.
¿Por qué un Gabinete de crisis?
El objetivo de RNE es analizar el estado actual de la crisis económica y las posibles soluciones, mediante un debate entre todas las corrientes políticas y sociales.
Por ese motivo, el Gabinete de crisis de ‘En Días Como Hoy’ no tiene una periodicidad fija, sino que se reúne, al igual que un auténtico gabinete de crisis, en función de los acontecimientos.
Este espacio de Radio Nacional analiza las claves de la crisis y todas las noticias destacadas que marcan el rumbo de la economía española. Asimismo, hace un completo seguimiento de las medidas que adopta el Gobierno para afrontar la situación.
Las ediciones anteriores
Con el fin de servir de altavoz a todas las sensibilidades, RNE invita a participar a representantes políticos de todo el arco parlamentario y a los agentes sociales.
En la primera convocatoria Pedro Sánchez, del PSOE, Ramón Aguirre, del PP, Jordi Xuclá, de CIU yToni Ferrer, de UGT, y Ramón Górriz, de CC.OO. debatieron sobre la situación socioeconómica.
El segundo Gabinete de crisis se reunió el 7 de junio en la víspera de la huelga de funcionarios, intervinieron Toni Ferrer (UGT), Ramón Górriz (CCOO), Pedro Sánchez (PSOE), Ramón Aguirre (PP) y Jordi Xuclá (CiU).
En su tercera edición, celebrada el 18 de junio para abordar el decreto de la reforma laboral, congregó a Ramón Górriz (CCOO), Francisco Avendaño (CEOE), Pedro Sánchez (PSOE), Ramón Aguirre (PP) y Gaspar Llamazares (IU).
El cuarto Gabinete de crisis se realizó el 27 de septiembre, día previo a la huelga general, y reunió en RNE a Pedro Sánchez (PSOE), Ramón Aguirre (PP), Emilio Olabarría (PNV), Toni Ferrer (UGT) y Alejandro Couceiro (patronal CEIM).