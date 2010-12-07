El cuerpo de la mujer, usado como campo de batalla en la guerra del Congo

Botellas rotas en la vagina, también bayonetas y trozos de madera que destruyen los sistemas digestivos y sexuales.

Mujeres, disparadas entre las piernas, incapaces de controlar de por vida sus funciones corporales, en la mayoría de las ocasiones, contagiadas de SIDA y en otras; embarazadas.

Este es el sádico y desolador panorama que encuentran los ginecólogos que atienden a las mujeres violadas en la República Democrática del Congo.

Los cuerpos de estas mujeres, vejadas de forma salvaje, se convierten en campos de batalla donde campa a sus anchas la brutalidad más abyecta.

El espacio 'Suplemento temático' de Radio 5 nos ofrece la desgarradora fotografía sonora de Cristina Sánchez sobre un genocidio silenciado, las violaciones a mujeres como arma de guerra en República Democrática del Congo

El país con más violaciones del mundo Cualquier mujer entre dos y setenta años es una posible víctima de violación de la República Democrática del Congo, el país del mundo donde más agresiones sexuales se perpetran. La violencia sexual es utlizada como arma de guerra de forma tan generalizada que la ONG Médicos sin Fronteras atiende al 75 por ciento de todos los casos de violación del planeta en este castigado país africano.