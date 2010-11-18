El escritor gaditano Pablo Gutiérrez, galardonado con el Premio Ojo Crítico de Narrativa
- Se le premia, entre otras cosas, por su "potencia narrativa"
- Próximamente se conocerá al ganador del Premio Especial
El escritor gaditano Pablo Gutiérrez ha sido galardonado este jueves con el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2010.
El jurado lo ha premiado “por su potencia narrativa, su capacidad de mezclar situaciones dramáticas con el sentido del humor y su habilidad para retratar el mundo adolescente de forma lírica y descarnada”. Además, en el fallo del premio se alaba una de sus obras, la novela ‘Nada es crucial’, de la que se dice que “conjuga la precisión y la belleza literaria necesarias para atrapar al lector”.
El jurado de este galardón ha estado formado por Nuria Azancot, redactora jefe del suplemento 'El Cultural' del diario 'El Mundo'; Peio H. Riaño, escritor y redactor del área de cultura de 'Público'; Inés Martín Rodrigo, redactora del área de cultura del diario 'ABC'; Juan Vilá, crítico literario del suplemento 'On Madrid'; Modesta Cruz, redactora especializada en literatura del área de cultura de RNE; y los directores del programa 'El Ojo Crítico', Laura Barrachina y Julio Valverde.
Sus obras
Pablo Gutiérrez (Huelva, 1978) trabaja actualmente como profesor de literatura en un instituto de Cádiz. Además de 'Nada es crucial', de su mano han salido otros grandes relatos, como 'Rosas, restos de alas', que fue su primera novela publicada y que obtuvo el Premio Tormenta al mejor autor novel de literatura castellana.
Además, el joven escritor andaluz fue elegido por la revista británica 'Granta' para participar en una edición que reunía a los 22 mejores autores jóvenes en español. Otra de sus publicaciones es 'Carne de cerdo', obra de teatro que le valió el puesto de finalista del Premio Miguel Romero Esteo de dramaturgia.
Los galardones
Los premios ‘Ojo Crítico’ fueron creados por el programa cultural de Radio Nacional 'El Ojo Crítico' hace veintiún años con el objetivo de premiar a jóvenes talentos. Estos galardones se han convertido en uno de los mejores apoyos para la difusión y la promoción de artistas que comienzan sus carreras, dotando a sus obras de gran reconocimiento.
Además, ya se conocen los siguientes galardonados: en la categoría de Teatro, la actriz María Isasi; en la categoría de Música Moderna, Pablo Díaz-Reixa, 'El Guincho'; en la categoría de Música Clásica, Pablo Heras-Casado; en la categoría de Cine, el realizador Rodrigo Cortés; en la categoría de Artes Plásticas, Asier Mendizabal; y en Poesía, Rubén Martín.
Próximamente se fallará el reconocimiento que homenajea toda una trayectoria profesional: el Premio Especial Ojo Crítico, que en las últimas ediciones se ha entregado a Enrique Morente (2009), Pedro Almodóvar (2008), Joaquín Sabina (2007), Pablo García Baena (2006) y Santiago Calatrava (2005).
'El Ojo Crítico' se emite de lunes a viernes, de 19:00 a 20:00 horas, en Radio Nacional.