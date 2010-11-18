El escritor gaditano Pablo Gutiérrez, galardonado con el Premio Ojo Crítico de Narrativa

El escritor gaditano Pablo Gutiérrez ha sido galardonado este jueves con el Premio Ojo Crítico de Narrativa 2010.

El jurado lo ha premiado “por su potencia narrativa, su capacidad de mezclar situaciones dramáticas con el sentido del humor y su habilidad para retratar el mundo adolescente de forma lírica y descarnada”. Además, en el fallo del premio se alaba una de sus obras, la novela ‘Nada es crucial’, de la que se dice que “conjuga la precisión y la belleza literaria necesarias para atrapar al lector”.

El jurado de este galardón ha estado formado por Nuria Azancot, redactora jefe del suplemento 'El Cultural' del diario 'El Mundo'; Peio H. Riaño, escritor y redactor del área de cultura de 'Público'; Inés Martín Rodrigo, redactora del área de cultura del diario 'ABC'; Juan Vilá, crítico literario del suplemento 'On Madrid'; Modesta Cruz, redactora especializada en literatura del área de cultura de RNE; y los directores del programa 'El Ojo Crítico', Laura Barrachina y Julio Valverde.

Sus obras Pablo Gutiérrez (Huelva, 1978) trabaja actualmente como profesor de literatura en un instituto de Cádiz. Además de 'Nada es crucial', de su mano han salido otros grandes relatos, como 'Rosas, restos de alas', que fue su primera novela publicada y que obtuvo el Premio Tormenta al mejor autor novel de literatura castellana. Además, el joven escritor andaluz fue elegido por la revista británica 'Granta' para participar en una edición que reunía a los 22 mejores autores jóvenes en español. Otra de sus publicaciones es 'Carne de cerdo', obra de teatro que le valió el puesto de finalista del Premio Miguel Romero Esteo de dramaturgia.