Rubén Martín, galardonado con el Premio Ojo Crítico de Poesía 2010

El poeta manchego Rubén Martín ha sido galardonado este miércoles 17 de noviembre con el Premio Ojo Crítico de Poesía 2010.

El jurado lo ha premiado “por escribir un libro, ‘El minuto interior’, con una excelente melodía contextual, con una alta sensibilidad poética, por captar la realidad con una mirada que conjuga emoción y reflexión que mantiene un diálogo constante con la creación mediante una gran depuración formal”.

El jurado de este galardón ha estado formado por Ernesto Pérez Zúñiga, poeta; Juan Carlos Suñen, poeta y director de la Escuela de Letras de Madrid; Ángel Rodríguez Abad, crítico literario y escritor; Federico Leal, poeta; Ignacio Elguero, director del canal Radio Nacional y del programa 'La Estación Azul' de RNE; Roberto Loya, redactor especializado en poesía de RNE; y los directores del programa 'El Ojo Crítico', Laura Barrachina y Julio Valverde.

Obra y premios Rubén Martín (Albacete, 1980) ha publicado dos libros de poemas, 'Contemplación' y 'El minuto interior'. Es autor, además, de dos cuadernos de poesía, 'Desde una ventana con vistas a la vida' y 'Los límites humanos', y de un cuaderno de relatos 'El arte de entender los naufragios'. También ha publicado poemas en diversas revistas como '967Arte', 'Cultural Albacete', 'Poesía Digital', 'La estafeta del Viento', 'Piedra del Molino' o 'Barcarola'. Algunos de sus poemas también han aparecido en varias antologías. Ha obtenido, entre otros premios, el II Premio Nacional de Poesía Para Jóvenes Poetas Fundación Siglo Futuro-Caja de Guadalajara, la XV Edición del Certamen Poético Versos de amor 'Memorial Francisco de Aguilar', el Primer Premio de Poesía del Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha 2009 y el Premio Adonáis 2009.