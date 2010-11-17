Rubén Martín, galardonado con el Premio Ojo Crítico de Poesía 2010
- Se le premia por la "alta sensibilidad poética" de su obra ‘El minuto interior’
- En los próximos días se conocerá el ganador en la categoría de Narrativa
El poeta manchego Rubén Martín ha sido galardonado este miércoles 17 de noviembre con el Premio Ojo Crítico de Poesía 2010.
El jurado lo ha premiado “por escribir un libro, ‘El minuto interior’, con una excelente melodía contextual, con una alta sensibilidad poética, por captar la realidad con una mirada que conjuga emoción y reflexión que mantiene un diálogo constante con la creación mediante una gran depuración formal”.
El jurado de este galardón ha estado formado por Ernesto Pérez Zúñiga, poeta; Juan Carlos Suñen, poeta y director de la Escuela de Letras de Madrid; Ángel Rodríguez Abad, crítico literario y escritor; Federico Leal, poeta; Ignacio Elguero, director del canal Radio Nacional y del programa 'La Estación Azul' de RNE; Roberto Loya, redactor especializado en poesía de RNE; y los directores del programa 'El Ojo Crítico', Laura Barrachina y Julio Valverde.
Obra y premios
Rubén Martín (Albacete, 1980) ha publicado dos libros de poemas, 'Contemplación' y 'El minuto interior'. Es autor, además, de dos cuadernos de poesía, 'Desde una ventana con vistas a la vida' y 'Los límites humanos', y de un cuaderno de relatos 'El arte de entender los naufragios'.
También ha publicado poemas en diversas revistas como '967Arte', 'Cultural Albacete', 'Poesía Digital', 'La estafeta del Viento', 'Piedra del Molino' o 'Barcarola'. Algunos de sus poemas también han aparecido en varias antologías.
Ha obtenido, entre otros premios, el II Premio Nacional de Poesía Para Jóvenes Poetas Fundación Siglo Futuro-Caja de Guadalajara, la XV Edición del Certamen Poético Versos de amor 'Memorial Francisco de Aguilar', el Primer Premio de Poesía del Certamen de Jóvenes Artistas de Castilla-La Mancha 2009 y el Premio Adonáis 2009.
Los galardones
Los Premios Ojo Crítico fueron creados por el programa cultural de Radio Nacional 'El Ojo Crítico' hace veintiún años con el objetivo de premiar a jóvenes talentos. Estos galardones se han convertido en uno de los mejores apoyos para la difusión y la promoción de artistas que comienzan sus carreras, dotando a sus obras de gran reconocimiento.
Ya se conocen los siguientes galardonados: en la categoría de Teatro, la actriz María Isasi; en la categoría de Música Moderna, Pablo Díaz-Reixa, 'El Guincho'; en la categoría de Música Clásica, Pablo Heras-Casado; en la categoría de Cine, el realizador Rodrigo Cortés; y en la categoría de Artes Plásticas, Asier Mendizabal.
En los próximos días se fallará el premio en la categoría de Narrativa. Además, este programa también homenajea toda una trayectoria profesional con el Premio Especial Ojo Crítico, que en las últimas ediciones se ha entregado a Enrique Morente (2009), Pedro Almodóvar (2008), Joaquín Sabina (2007), Pablo García Baena (2006) y Santiago Calatrava (2005).
'El Ojo Crítico' se emite de lunes a viernes, de 19:00 a 20:00 horas, en Radio Nacional.