Radio 5, doblemente premiada por la defensa de los derechos humanos y de la protección de datos

Radio 5 Todo Noticias esta de enhorabuena. La emisora de información continua de Radio Nacional de España, ha recibido un doble premio por la labor de sus profesionales.

La mañana del miércoles ha recogido el premio 'Bravo 200' que concede la Conferencia Episcopal Española (CEE), en la categoría de radio, por su labor en la defensa de los valores y derechos humanos.

Pero este no es el único galardón con el que se ha alzado Radio 5. Este jueves,ha recibido el Premio de Comunicación de la Agencia Española de Protección de Datos por "promocionar el conocimiento del derecho fundamental a la protección de datos y fomentar la responsabilidad de los que trabajan con datos personales para garantizar este derecho".

Protegemos tus datos Este jueves, coincidiendo con la celebración del Día Europeo de Protección de Datos, Radio 5 ha recogido el Premio de Comunicación que le ha otorgado la Agencia de Protección de Datos por su "aportación destacada a la promoción del conocimiento de los ciudadanos de los principios del derecho fundamental a la protección de datos personales" y por el fomento de la "concienciación de quienes manejan información personal sobre sus responsabilidades en la garantía de este derecho". Desde su nacimiento, hace ya 15 años, Radio 5 Todo Noticias ha prestado especial atención a las Nuevas Tecnologías con secciones dedicadas a Internet, la Sociedad de la Información, los videojuegos o las redes sociales. Ante la preocupación de la sociedad por hacer un uso adecuado de estas herramientas tecnológicas, la radio pública emite desde hace 3 años el espacio 'Protegemos tus datos'. Este espacio trabaja en colaboración con la Agencia de Protección de Datos, que se encarga de facilitar formación a los usuarios, de difundir los consejos para trabajar con seguridad con estos medios y, sobretodo, de informar de las medidas que se toman a nivel oficial para evitar la mala utilización de datos personales y denunciar las prácticas delictivas que se producen en Internet. Radio 5 Todo Noticias ha donado los 3.000 euros del premio a la cuenta que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene abierta para recaudar fondos para Haití.

Comprometidos con los derechos humanos Radio 5, la emisora de RNE cuya programación se basa en la información continua, incorporará estos dos nuevos galardones en sus estanterías. La directora de Radio 5, Remedios Villa, ha recogido el premio en un acto al que ha asistido el director de RNE, Benigno Moreno. Tras recibir el premio, Remedios Villa ha destacado la labor de Radio 5 "al servicio de los derechos humanos y la dignidad del hombre y por eso, ha resaltado, nos llena de satisfacción este premio, porque creemos en un periodismo honesto, comprometido y riguroso". Para la directora de Radio 5 la emisora 'todo noticias' de la cadena pública "es el mejor ejemplo de servicio público porque aquí tienen cabida todas las voces".

El valor del servicio público Los miembros del jurado, vinculados al mundo de la comunicación, han valorado la labor de servicio público de los profesionales de la emisora que el pasado mes de abril cumplió 15 años de vida. La parrilla de Radio 5 está salpicada de espacios sociales como 'Solidaridad' y 'Mundo Solidario', programas que informan de todas las iniciativas para hacer una sociedad más justa e igualitaria; o 'Tolerancia Cero', dirigido a combatir las desigualdades en todos los ámbitos pero centrado especialmente en las mujeres y en el apoyo a las víctimas de la violencia doméstica.