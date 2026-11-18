Nicolás Maquiavelo ha sido considerado el pensador político más despiadado y cruel desde el Renacimiento. Revolucionó el pensamiento político del siglo XVI y sigue influyendo en los líderes de hoy día. Coincidiendo con el Día Mundial de la Filosofía, Documentos TV emite Maquiavelo, la pasión por la política, el documental que analiza el verdadero rostro del autor de El Príncipe.

Un pensador peligroso

En la Florencia del Renacimiento surgió una figura sorprendente. Un pensador tan temido y siniestro como apasionado por la libertad, que siempre luchó por la independencia de su ciudad. Nicolás Maquiavelo vivió en una península itálica compuesta por un mosaico de repúblicas, principados, reinos y los estados pontificios, enfrentados en interminables e intensas luchas de poder que influyeron profundamente en su pensamiento.

A finales del siglo XV, la poderosa familia de los Médici, que había gobernado durante 60 años, fue despojada del poder por Girolamo Savonarola. Maquiavelo tenía 29 años cuando asistió a un sermón del nuevo gobernante de Florencia. “En mi opinión, se adapta a las circunstancias y disfraza sus mentiras”, declaraba el joven Maquiavelo, refiriéndose al poderoso monje dominico abandonado por el pueblo florentino y quemado en la hoguera, en 1498.

Maquiavelo se dirige con sus obras a todos aquellos que quieran comprender cómo funciona realmente la política©ARTE GEIE/ORF/SEPPIA/MISCHIEF FILMS/GA&A

La joven república comenzó a organizarse y pronto Maquiavelo fue nombrado secretario de la II Cancillería, un puesto clave desde donde se ejecutaba la política exterior de Florencia. “El contacto con soberanos, papas, cardenales y militares le permite estudiar a fondo la naturaleza humana y la estrategia política”, explica Erica Benner, filósofa política en el Hertie School de Berlín.

En 1509, llegó la hora de la verdad para Maquiavelo. El objetivo era la ciudad de Pisa por su codiciada salida al mar. Maquiavelo entró en acción con su milicia ciudadana y su artillería y la victoria no se hizo esperar, aunque la alegría duró poco.

Los seres humanos se dejan engañar con facilidad por los poderosos

En una nueva guerra entre Francia y una coalición encabezada por los Estados Pontificios fue derrotada a Florencia y los Médici regresaron al poder. El compromiso republicano de Maquiavelo hizo sospechar a los poderosos señores de Florencia y le detuvieron. “Hay que afrontar los golpes que nos depara el destino y mostrarles un rostro sin lágrimas”, dejó escrito Maquiavelo.

Puesto en libertad sin ser juzgado, quedó confinado en su propiedad de San Casciano donde escribió una obra estructurada en 26 capítulos en la que se alternan consejos sobre la naturaleza del poder, la guerra y la administración del estado. Según el pensador, “los seres humanos se dejan engañar con facilidad por los poderosos”.

Un pensamiento corrosivo

En 1513, Nicolás Maquiavelo escribió su obra política más reconocida, El Príncipe, un tratado político que ha captado la atención de pensadores y líderes a lo largo de los siglos. En apenas cien páginas, este manual práctico “aborda un único tema: cómo hacerse con el poder y conservarlo”, explica Thierry Ménissier de la Universidad Grenoble Alpes, investigador del pensamiento de Maquiavelo, ética pública y liderazgo.

El Príncipe propone que la moralidad tradicional puede ser sacrificada en favor de la estabilidad y la eficacia políticas, es decir, el fin justifica los medios. “Para preservar el estado, el príncipe se ve obligado con frecuencia a actuar contra la lealtad, contra la humanidad, contra la caridad y contra la religión”, defiende Maquiavelo.

El pensador se mostró claramente en sus ensayos, cartas, poemas y obras de teatro©ARTE GEIE/ORF/SEPPIA/MISCHIEF FILMS/GA&A

No ensalza las virtudes morales de los gobernantes, no les anima a ser decentes ni generosos, sino que les aconseja actuar con lucidez. “No debe apartarse del bien mientras pueda, pero, cuando sea necesario, debe saber tomar el camino del mal”, se lee en El Príncipe.

No debe apartarse del bien mientras pueda, pero, cuando sea necesario, debe saber tomar el camino del mal

El contenido de este manual sobre el poder fue insólito y ha sido el origen de la diabólica reputación que ha perseguido a Maquiavelo durante cinco siglos. “Hoy, se le considera el consejero de políticos ávidos de poder y sin escrúpulos e incluso el ideólogo de los estados totalitarios”, afirma Judith Frömmer, experta de la Universidad de Viena en textos renacentistas y estudiosa del pensador político.

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¿Exagera?, ¿bromea?, ¿se cree lo que dice?

Se considera a Maquiavelo el pensador despiadado de la crueldad, alguien que enseña a los poderosos a engañar y a aceptar la violencia como instrumento político. Sin embargo, algunos expertos añaden que existe otra interpretación.

Podemos leer su obra como una advertencia a los ciudadanos, como un texto que nos instruye sobre los métodos que emplean esos hombres para hacerse con el poder

“Podemos leer su obra como una advertencia a los ciudadanos, como un texto que nos instruye sobre los métodos que emplean esos hombres para hacerse con el poder”, puntualiza la filósofa Benner. “Deja al descubierto el alma humana, las pasiones y los vicios que rigen nuestro comportamiento”, subraya Alessandro Campi, historiador de la Universidad de Perugia. “Quizá sea eso lo que no se le ha perdonado a Maquiavelo”, prosigue.

¿Es El príncipe un manual para tiranos o un análisis sin concesiones de los mecanismos del poder? ¿Quizá sea ambas cosas a la vez y eso es precisamente lo que lo hace tan perturbador?