OnlyFans es una plataforma de suscripción donde cualquier persona puede vender contenido íntimo, en la mayoría de las ocasiones erótico o pornográfico, pero no siempre fue así. En sus inicios, en 2016, esta red social nació como un lugar de micromecenazgo para que artistas, músicos o chefs compartieran contenido exclusivo con sus seguidores a cambio de una suscripción.

El levantamiento de las limitaciones de la página sobre contenido explícito y la adquisición en 2018 por parte del empresario ucraniano Leonid Radvinsky, propietario de portales de webcams pornográficas, reorientaron el modelo de negocio hasta convertirlo en el epicentro del contenido para adultos, pero la explosión de la plataforma no llega hasta el 2020 con la pandemia. El cierre entonces de los estudios de grabación tradicionales hizo que muchos actores y actrices porno migraran a OnlyFans, mientras millones de personas confinadas en sus hogares disparaban el consumo de este tipo de contenido íntimo en todo el mundo.

"Me horrorizaba todo lo que tenía que hacer. La última grabación, yo sentía que tenía un arma en la cabeza y terminé vomitando de los nervios". Así recuerda Daiana Hernández, una exitosa influencer argentina que pasó varios años en OnlyFans, las interminables jornadas de rodaje en la agencia de representantes con la que trabajaba. En esos días grababa todos los videos del mes para subirlos la plataforma.

Fenix International Limited, la empresa que gestiona OnlyFans, ha declarado unos beneficios anuales antes de impuestos de 684 millones de dólares en su último informe financiero. La plataforma se lleva el 20% de todo lo que generan sus 5 millones de creadores, la mayoría mujeres, gracias a lo que pagan sus 437 millones de suscriptores, la mayoría hombres, por sus contenidos.

El negocio de las agencias de representantes de OnlyFans

Mientras la popularidad de la plataforma se ha disparado, ha surgido una industria paralela: intermediarios que animan a las jóvenes a entrar en la página azul y se quedan con otro importante porcentaje de sus ganancias. A cambio, prometen gestionar y optimizar sus cuentas. Es lo que se conoce como OnlyFans Management.

El de las agencias es un sector opaco: es imposible saber cuántas existen a nivel global. El equipo de 'La Semana' ha localizado en nuestro país más de 30. Sólo cinco de ellas tienen CIF: una aparece como una zapatería; otra, como una empresa de servicios informáticos y las otras tres, como agencias de marketing o de contenido audiovisual.

Las agencias ofrecen servicios de representación y marketing a las creadoras de contenido con la promesa de aumentar sus ingresos y profesionalizar sus cuentas. Sus dueños, la mayoría hombres, se promocionan a través de sus canales de YouTube.

Lo hacen con videos en los que exponen en qué consiste el negocio y presumen de llevarse un alto porcentaje de lo que ganan las mujeres a las que representan, especialmente si son recién llegadas.

"Con lo que más dinero hago es con las modelos que empiezan desde aquí y crecen hasta aquí, porque puedo agarrar contratos más fuertes, puedo cogerlas al 70% o al 80%, crecerlas desde 0 hasta, por ejemplo, 100.000 dólares al mes y estar llevándome 80.000", cuenta uno de estos jóvenes en uno de los videos colgados en su canal de YouTube, donde tiene más de 60.000 suscriptores.

La estética de estos videos es siempre parecida: chicos muy jóvenes que se presentan como gurús de OnlyFans y que venden la idea de que las creadoras les necesitan para poder gestionar sus cuentas y ganar más dinero en la plataforma.

"Tenemos un grupo de trabajo donde te ponemos todo el contenido diario, nosotros te lo damos todo mascado", le cuenta en una videollamada, subida a su canal de YouTube con más de 25.000 suscriptores, otro de estos mánagers a una aspirante a entrar en su agencia.

"La modelo sólo tiene que encargarse de hacer contenido. Fin", le explica a la mujer que se muestra interesada por empezar a trabajar con ellos. Le deja claro, además que si quiere ganar dinero en OnlyFans tiene que poner "límites altos", es decir, que tiene que estar dispuesta a hacer todo tipo de videos sexuales y permitir que circulen por otras plataformas que él llama de "marketing", pero que en realidad son otras páginas donde se distribuye material pornográfico. "¿Cuáles son las modelos que más ganan en la plataforma? Las que no tienen límites", zanja.

"Es lo que se conoce como la pendiente resbaladiza del consentimiento", cuenta Tasia Aránguez, profesora de Filosofía del Derecho de la Universidad de Granada, en este capítulo de 'La Semana'. "Una chica comienza teniendo muy claros cuáles son sus límites, pero necesita poder competir con las miles de mujeres que entran cada día en OnlyFans para poder mantener el interés de esos suscriptores, y las agencias también las presionan, así que acaba grabando contenido cada vez más extremo".

Dai Hernández, de influencer a creadora de contenido en OnlyFans

Dai Hernández llevaba ya casi 10 años ganándose la vida como influencer cuando la idea de abrirse una cuenta como creadora de OnlyFans apareció por primera vez en su cabeza. Su canal de YouTube tenía 3 millones de suscriptores y, hasta entonces, sus ingresos habían llegado fundamentalmente de las campañas de marcas y sponsors en Argentina.

Su popularidad era tal, que en el 2016 llegó incluso a entrevistar a Michelle Obama para su canal. La primera dama de Estados Unidos estaba en Buenos Aires para presidir un acto de la iniciativa global 'Let Girls Learn' y la Casa Blanca eligió a Daiana para presentarla. "Ella fue tan cálida, tan cercana, que se me pasaron todos los nervios", recuerda Dai sobre un momento que define como de los más emocionantes de su carrera.

Todo iba bien hasta que en febrero de 2020 estalló la pandemia. Las marcas dejaron entonces de invertir y sus ingresos comenzaron a caer. Así que, a mediados del 2021, agobiada por las facturas y, después de hablar con otra amiga influencer que ya estaba en la plataforma, decidió abrirse un perfil como creadora de contenido en OnlyFans. Se sacó unas fotos en lencería y subió el primer contenido.

"Ya de entrada, me di cuenta de que había exigencia y de cómo era la energía de estar ahí", relata. No había pasado ni una hora desde que se abriera la cuenta y muchos de sus seguidores ya la estaban increpando por no subir fotos más explícitas. Lo que iba a ser una experiencia de unos pocos meses hasta que todo se reactivara se fue alargando hasta que Dai decidió intentar recuperar su vida de antes, pero las marcas sabían que tenía un perfil en OnlyFans y ya no querían colaborar con ella.

No le quedó más remedio que seguir en un negocio que aborrecía y que le exigía contenidos sexuales cada vez más explícitos para seguir ganando dinero. Varias agencias llevaban algún tiempo escribiéndola por redes sociales para que trabajara con ellos. "Me sentía muy sola y no sabía cómo manejar la situación", admite, así que accedió a tener una reunión y comenzar a trabajar en una de ellas.

Pasaron los días y las semanas, y la promesa de que sus ingresos se multiplicarían se tradujo en el doble de trabajo y menos beneficios. "Empiezo a sentir como que me querían robar la plata", recuerda Dai. Se sentía estafada, así que decidió abandonar la agencia y seguir por su cuenta, pero al poco tiempo le ofrecieron entrar en otra que parecía más segura. Fue ahí donde conoció la figura de los chatters.

Los chatters

OnlyFans tiene un chat interno en el que los usuarios pueden interactuar con las creadoras de contenido a las que siguen. En ellos, pueden mantener conversaciones por escrito e intercambiar fotos o videos, pero en la mayoría de las ocasiones no son ellas las que están al otro lado de la pantalla, sino los conocidos como chatters.

Las agencias contratan a otras personas, en su mayoría hombres, para que interactúen con los fans haciéndose pasar por las modelos. Son ellos los que se encargan de vender a los fans las fotos o videos de las creadoras de contenido.

Es aquí donde se gana más dinero, por eso la disponibilidad debe de ser total. Así que las agencias organizan a los chatters en turnos de ocho horas (mañana, tarde, y noche), seis días a la semana. Las agencias publican las ofertas de trabajo de chatters en foros de Reddit o grupos cerrados de Telegram. Entramos en uno con más de 4.300 miembros, y comprobamos cómo las ofertas para este tipo de trabajo se cuentan por decenas. Intentamos hablar con más de 20 chatters, pero no quieren que sus historias se publiquen, creen que hacerlo podría perjudicar a su trabajo.

Comprobamos también que los puestos que se demandan para trabajar en las agencias son muy variados: editores de videos, asistentes virtuales o captadores de modelos en Instagram. Una especie de Linkedin de la plataforma en la que los aspirantes a estos puestos también se presentan.

Dai no podía comunicarse con los chatters que interactuaban con sus fans por ella. Pero sí podía entrar a su cuenta de OnlyFans y leer las conversaciones que mantenían en su nombre. "Fue tan fuerte lo que vi, de cómo hablaban, cómo supuestamente era yo…que me espanté", recuerda.

Los chatters normalmente reciben instrucciones de qué contenido explícito está dispuesta a grabar la creadora a la que están suplantando, pero no siempre es así. Un día, uno de los que gestionaba la cuenta de Dai vendió algo que ella no estaba dispuesta a hacer. "Me dijeron: 'sabemos que no lo haces, pero el usuario ya pagó'". El fan había pagado 700 dólares y ya no se le podía devolver el dinero. Así que, presionada por la agencia, accedió a grabar el video con la condición de que sería lo último que haría en OnlyFans. "Cuando terminé de vomitar de los nervios, dije: 'No sé qué va a pasar con mi vida, pero yo ya no puedo estar más acá'". Habló con el dueño de la agencia y le dijo que se marchaba. Había pasado cuatro años en la plataforma.

'La cara B de OnlyFans', el segundo capítulo de 'La Semana con Pepa Bueno', se puede ver en RTVE Play, RNE Audio y en otras plataformas el lunes a las 18 horas.