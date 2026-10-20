El tiempo hoy 20 de octubre en España: las lluvias fuertes persisten en Baleares y Cataluña

La inestabilidad traída por la dana Adam se mantendrá este martes en el este peninsular y Baleares, con chubascos y tormentas que se prevén fuertes en el archipiélago balear (donde está activada la alerta naranja) y Cataluña, donde es probable que sean localmente muy fuertes, con acumulaciones significativas.

De acuerdo al pronóstico de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en el resto de la península habrá tiempo más estable, con intervalos nubosos en el oeste y Cantábrico y nubosos, y precipitaciones aisladas en zonas de Andalucía, centro peninsular y Cantábrico, con probables lluvias localmente fuertes en puntos de Jaén.

Las precipitaciones irán remitiendo de sur a norte, salvo en el noroeste peninsular, donde el acercamiento de un frente dejará cielos nubosos. Habrá bancos de niebla matinales en zonas de montaña y de ambas mesetas; nevará en zonas altas del Pirineo y habrá heladas débiles en montañas del extremo norte.

En Canarias se prevén cielos nubosos en las islas occidentales, con probables chubascos fuertes y persistentes en El Hierro, sin descartarse también en La Palma. En el resto de islas habrá intervalos nubosos. Pocos cambios en la temperatura y viento de flojo a moderado.