El papel de la IA y las redes en las protestas masivas del 17 de octubre en Francia

El movimiento de protesta en Francia ha tenido el pasado fin de semana su jornada de movilización masiva con cientos de miles de participantes y más de un millar de arrestados. En VerificaRTVE analizamos el papel protagonista de TikTok y el empleo de la inteligencia artificial para promover la participación masiva en la jornada del 17 de octubre.

Las protestas de los estudiantes comenzaron el 17 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry de Créteil, un suburbio de París. Desde entonces, se han extendido por diferentes ciudades de Francia y se ha ampliado el alcance a otros sectores de la sociedad. Estas movilizaciones han tenido su punto álgido el sábado 17 de octubre, con más de 500.000 personas en las calles de Francia y más de 1.800 detenidos por disturbios y enfrentamientos.

Las redes sociales complican el trabajo policial Carmela Ríos, periodista y especialista en redes sociales, corresponsal en París durante 10 años, asegura a VerificaRTVE que las plataformas complican la labor de las fuerzas de seguridad. "Es muy difícil seguir la conversación y obtener patrones que indiquen que, lo que vas a tener delante, es un problema de seguridad en muchas ciudades, en este caso francesas. También complican la propia evolución", explica. Por su experiencia, las protestas del 17 de octubre siguen el patrón de otras anteriores, pero la novedad, a su juicio, es que los saqueos posteriores estaban previstos, que ha existido "una operación de saqueo masivo". "Había una premeditación, una intención desde antes", añade. Asegura que es necesaria una investigación en profundidad de las redes sociales para entender cómo un movimiento de protesta logra tal amplitud y se divide en tres: "La protesta legítima de los estudiantes, el movimiento de los 'black block', que van a romper, pero no roban, y esta operación de saqueo masivo". ““ Ofrece varios ejemplos de vídeos en TikTok. Este hombre difundió el 10 de octubre un mensaje, compartido más de 7.600 veces, acerca de que el día 17 iba a originar "nuevos millonarios" mientras la policía estuviera dedicada a contener los disturbios. El mismo sábado, este chico asegura en un mensaje en español compartido más de 2.300 veces: "Ese amigo tuyo que tenía un Iphone 6 va a tener el 18". La periodista comparte otros vídeos que difunden imágenes de lo supuestamente robado. "Esto no lo he visto jamás. Un grupo de gente tenía claro que iban a protestar robando. Iban a lo que iban", añade. Este lunes, el Gobierno francés ha pedido a las plataformas en línea que no vendan estos productos procedentes del pillaje que han sufrido, según el Ejecutivo galo, más de 3.000 tiendas en todo el país.