El papel de la IA y las redes en las protestas masivas del 17 de octubre en Francia
- Qué circula: llamamientos en redes a la participación en las protestas masivas en Francia
- Qué te explicamos: el protagonismo de plataformas como TikTok y el empleo de la IA
El movimiento de protesta en Francia ha tenido el pasado fin de semana su jornada de movilización masiva con cientos de miles de participantes y más de un millar de arrestados. En VerificaRTVE analizamos el papel protagonista de TikTok y el empleo de la inteligencia artificial para promover la participación masiva en la jornada del 17 de octubre.
Las protestas de los estudiantes comenzaron el 17 de septiembre en el instituto Saint-Exupéry de Créteil, un suburbio de París. Desde entonces, se han extendido por diferentes ciudades de Francia y se ha ampliado el alcance a otros sectores de la sociedad. Estas movilizaciones han tenido su punto álgido el sábado 17 de octubre, con más de 500.000 personas en las calles de Francia y más de 1.800 detenidos por disturbios y enfrentamientos.
Llamamientos en TikTok desde principios de septiembre
Los llamamientos para una protesta masiva el 17 de octubre aparecen publicados en los primeros días de septiembre en TikTok y en otras redes sociales, con mensajes que piden el "regreso" de los "chalecos amarillos". Son publicaciones que comparten carteles y vídeos con esta "cita" para el 17 de octubre con una característica común: están creados con IA. Estos mensajes se difunden antes del estallido estudiantil del día 17 de septiembre.
"Preparaos para la movilización", afirma un cartel creado con IA difundido en TikTok el 10 de septiembre. "Los llamamientos para el 17 de octubre se multiplican", añade el póster, difundido por un perfil que desde entonces solo ha publicado carteles de protestas creados con inteligencia artificial.
El 9 de septiembre, una cuenta que se presenta como si fuera un "representante" de los 'chalecos amarillos' publica un mensaje que aclara que el 17 de octubre es la "fecha oficial" de la manifestación masiva. Ese mismo día comparte un cartel creado con IA que anuncia protestas en varias ciudades de Francia para el 17 de octubre con una canción de fondo que pide la dimisión de Macron. El mensaje se comparte más de 9.000 veces, a pesar de que el perfil no es una cuenta oficial de los 'chalecos amarillos' y su primera publicación data de septiembre de este año.
Bajo el título "Cita el 17 de octubre", otro perfil de TikTok se suma el 11 de septiembre a la convocatoria de la protesta masiva en Francia con un video generado con IA que muestra a Emmanuel Macron bailando con chaleco amarillo ante el palacio del Elíseo.
El papel "acelerador" de TikTok
Son tres ejemplos de una clara tendencia en TikTok para promover desde septiembre una gran movilización para el 17 de octubre en Francia, que se inicia antes de las protestas de los estudiantes y se dirige, en un principio, contra la subida de los precios de los carburantes. La revista Le Nouvel Observateur pregunta sobre este llamamiento coordinado a Jerome Rodrigues, dirigente de los 'chalecos amarillos', que responde que "nadie sabe de dónde salió". "Creo que es una tendencia de TikTok que empezó de forma un tanto aleatoria por parte de un tipo enfadado", afirma.
El diario Le Monde identifica "una docena" de perfiles que se presentan en TikTok como si correspondieran a los 'chalecos amarillos' y sitúa como origen de la tendencia para la manifestación masiva del 17 de octubre este vídeo publicado por un joven francés el 8 de septiembre, compartido más de 78.000 veces. Este joven, según el rotativo galo, "aparentemente no tiene ninguna conexión con los 'chalecos amarillos' ni con ningún otro movimiento político".
Según el diario Le Parisien, los servicios de inteligencia de Francia detectaron los riesgos de violencia urbana y saqueos ante la movilización del 17 de octubre, "pero no pudieron prever su magnitud sin precedentes". El periódico cita fuentes de la investigación que aseguran que TikTok "ha desempeñado un papel acelerador inédito". Añade que los servicios de inteligencia calcularon una participación de 60.000 y 110.000 manifestantes, pero el Ministerio del Interior ha admitido después una cifra de 550.000 personas en las calles de toda Francia.
Las redes sociales complican el trabajo policial
Carmela Ríos, periodista y especialista en redes sociales, corresponsal en París durante 10 años, asegura a VerificaRTVE que las plataformas complican la labor de las fuerzas de seguridad. "Es muy difícil seguir la conversación y obtener patrones que indiquen que, lo que vas a tener delante, es un problema de seguridad en muchas ciudades, en este caso francesas. También complican la propia evolución", explica.
Por su experiencia, las protestas del 17 de octubre siguen el patrón de otras anteriores, pero la novedad, a su juicio, es que los saqueos posteriores estaban previstos, que ha existido "una operación de saqueo masivo". "Había una premeditación, una intención desde antes", añade. Asegura que es necesaria una investigación en profundidad de las redes sociales para entender cómo un movimiento de protesta logra tal amplitud y se divide en tres: "La protesta legítima de los estudiantes, el movimiento de los 'black block', que van a romper, pero no roban, y esta operación de saqueo masivo".
Ofrece varios ejemplos de vídeos en TikTok. Este hombre difundió el 10 de octubre un mensaje, compartido más de 7.600 veces, acerca de que el día 17 iba a originar "nuevos millonarios" mientras la policía estuviera dedicada a contener los disturbios. El mismo sábado, este chico asegura en un mensaje en español compartido más de 2.300 veces: "Ese amigo tuyo que tenía un Iphone 6 va a tener el 18".
La periodista comparte otros vídeos que difunden imágenes de lo supuestamente robado. "Esto no lo he visto jamás. Un grupo de gente tenía claro que iban a protestar robando. Iban a lo que iban", añade. Este lunes, el Gobierno francés ha pedido a las plataformas en línea que no vendan estos productos procedentes del pillaje que han sufrido, según el Ejecutivo galo, más de 3.000 tiendas en todo el país.
"Es como una droga, les vuelve locos"
El corresponsal de RNE en París, Antonio Delgado, ha entrevistado al regente de un estanco afectado por los saqueos junto al Museo Pompidou. Mientras los operarios arreglan su escaparate, asegura que "todos (los saqueadores) están en TikTok". "Los dirigentes europeos tienen que encontrar una solución con TikTok, cerrarlo o algo. Es como una droga. Les vuelve locos, les excita, igual que una droga física", declara a RNE.
En conversación con VerificaRTVE, el corresponsal nos explica que "hay muchos vídeos glorificando los asaltos y los saqueos, incluso con chavales alardeando, y se está publicando que algunos intentan ofrecer a la venta esos objetos". "El Gobierno mantiene que el grueso de los que protestan no son de los manifestantes de los liceos, de los sindicatos o el chaleco amarillo típico, sino de grupos de ultraizquierda o jóvenes delincuentes de barrios populares de la banlieu [la periferia o los suburbios] que se habrían sumado oportunistamete a la protesta del fin de semana", concluye.
En VerificaRTVE te hemos explicado el papel que juegan las redes sociales en la movilización de grupos y personas en otras situaciones, como las fechas, posibles rutas y consejos que se difundieron para una nueva entrada en Ceuta el pasado agosto, tras la entrada masiva de finales de julio.
Fuentes
- Carmela Ríos, periodista y experta en redes sociales
- Antonio Delgado, corresponsal de RNE en París
- TikTok
- Ministerio del Interior de Francia
- BFMTV
- Le Nouvel Obs
- Le Monde