El Congreso homenajea a Rubalcaba dando su nombre al escritorio de prensa por "marcar el devenir" del país

El Congreso ha rendido este martes un homenaje al histórico dirigente socialista y exministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba, fallecido en 2019, bautizando con su nombre al escritorio de prensa de la Cámara Baja por pertenecer "a una generación de políticos que marcó el devenir de nuestro país".

"Fue una generación que entró en la política desde el rechazo a la dictadura y con el compromiso de la libertad. Sin casi darse de cuenta se encontró con la responsabilidad del buen funcionamiento de una democracia sobre sus hombros y lo hizo maravillosamente bien. A esa generación de políticos le debemos muchísimo", ha señalado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en un acto en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso.

Asimismo Armengol ha alabado la carrera política de Rubalcaba y en concreto, ha puesto en valor su "legado". "En toda su carrera política, hay un legado que es inconmensurable y ojalá que lo aplicáramos todos en esta institución y en el resto de instituciones del Estado: el diálogo, el acuerdo, el consenso es vital para la salud democrática y Alfredo lo predicó y lo ejerció como nadie", ha defendido.

Además, ha puesto en valor que Rubalcaba fue "un magnífico orador" y mantuvo "muy buena relación con los periodistas". Así ha recordado que desde el escritorio que ahora llevará su nombre dio muchas ruedas de prensa.

Coincide con el 15 aniversario del cese de la violencia de ETA Según Armengol, el acto ha coincidido por "casualidad" con la celebración del 15 aniversario del cese de la violencia de ETA, pero ha señalado que ese hito fue posible en parte a Rubalcaba. Y ha subrayado la "capacidad de trabajo", "empatía" y el "saber acercar posturas" del que fuera ministro del Interior en ese momento. El cese definitivo de ETA, quince años después: los retos pendientes Verónica Elorza (Centro Territorial País Vasco) Al acto también ha asistido la viuda de Rubalaba, Pilar Goya, que ha entregado al Congreso los seis premios que dio la Asociación de Periodistas Parlamentarios al que fuera también líder socialista, que dejó la política activa en 2014. Para su viuda, vincular el nombre de su marido al escritorio de prensa es "el mejor homenaje" porque, ha sostenido que es "un espacio de comunicación, de apertura de la actividad parlamentaria al conjunto de la sociedad". "Esa fue una de las preocupaciones de Alfredo, que la ciudadanía entendiera la importancia de lo que se deliberaba entre estas paredes", ha indicado. ““ También Goya ha aplaudido que se haya celebrado el acto en este 15 aniversario del fin de la violencia de ETA, aunque sea una coincidencia, porque fue "un logro de nuestra democracia que se alcanzó con Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio del Interior".