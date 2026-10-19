Volver a reconocerse frente al espejo: la vida después de una mastectomía

El cáncer de mama no siempre termina cuando desaparece la enfermedad. Para muchas mujeres, el diagnóstico y el tratamiento marcan el inicio de un proceso físico y emocional que transforma su relación con el cuerpo, su identidad y su imagen. La mastectomía, la reconstrucción y la adaptación a una nueva vida forman parte de un camino en el que cada experiencia es diferente y no existe una única manera de afrontarlo.

Hay pacientes que deciden no reconstruirse el pecho, pero las hay que sí, y detrás de esa reconstrucción hay decisiones médicas, avances quirúrgicos y, sobre todo, emociones que acompañan a las mujeres antes, durante y después del proceso. Porque reconstruir no significa únicamente recuperar una parte del cuerpo, sino también encontrar una nueva forma de reconocerse ante el espejo, sentirse cómoda consigo misma y aprender a vivir con lo que ha cambiado.

Un diagnóstico que lo cambia todo Georgina se hacía revisiones periódicas porque su madre había tenido cáncer de mama. En uno de esos controles, los médicos detectaron que algo no iba bien. El diagnóstico confirmó sus temores: tenía cáncer de mama. A la incertidumbre de enfrentarse a la enfermedad se sumó otra noticia: debían extirparle el pecho izquierdo mediante una mastectomía. “Es un momento que tiene un doble impacto: por un lado, tienes una enfermedad y, por otro, te dicen que te tienen que quitar la mama, con lo que eso significa para una mujer”, recuerda. Con la operación no solo se afrontan las consecuencias físicas de una intervención quirúrgica, sino que también la paciente se enfrenta a una transformación corporal que puede afectar a la autoestima, la identidad y la manera de reconocerse frente al espejo. “A nivel psíquico es difícil de gestionar”, explica Georgina. En su caso, no necesitó quimioterapia y actualmente está recuperada del cáncer. Sin embargo, el proceso no terminó con la operación ni con la desaparición de la enfermedad. Después llegó el momento de acostumbrarse a un cuerpo distinto y tuvo que iniciar el camino hacia la reconstrucción. 'Sacar Pecho', el documental para las mujeres que escucharon "tienes cáncer de mama"

El primer encuentro con el espejo Hay momentos que permanecen en la memoria de quienes han pasado por una mastectomía. Para Georgina, uno de ellos fue la primera vez que se quitó los vendajes después de la intervención, “la noche anterior fue complicada. Tenía muchos nervios porque no sabía a lo que me iba a enfrentar”. Cuando finalmente se miró, llevaba un expansor, un dispositivo debajo de la piel en el que van inyectando líquido y que permite preparar la zona para una futura reconstrucción. Su primera reacción fue de sorpresa: “Recuerdo que dije: ah, ni tan mal”. Georgina sabía que aquel primer impacto frente al espejo formaba parte de un proceso que iba a ser muy largo. “La primera vez que te ves en el espejo no sientes alegría, sientes alivio, emoción, pero es un golpe. Ver tu cuerpo amputado es duro“ Georgina Leibovich. Tuvo cáncer de mama La reconstrucción le permitió recuperar progresivamente una imagen corporal con la que sentirse cómoda. “Me ha ayudado a sentirme mujer, a estar bien y a recuperar la vida que tenía, aunque distinta, porque ya no eres la misma, pero la puedes recuperar”, explica. Incluso empezó a imaginar posibilidades que antes no contemplaba: “Me voy a poder poner modelitos que no usaba”, cuenta entre risas.

Reconstruir la mama: un proceso que puede durar meses o años La reconstrucción mamaria ha experimentado importantes avances y puede plantearse desde el momento de la mastectomía. El doctor Antonio Tejerina, jefe de la Unidad de Cirugía de la Fundación Tejerina, destaca el cambio que se ha producido en los últimos años. Asegura que antes no siempre se ofrecía esta posibilidad y, a día de hoy, la reconstrucción inmediata forma parte de las opciones que se plantean a las pacientes. Tejerina afirma que el porcentaje de reconstrucciones mamarias realizadas en la misma operación en su centro y ámbito supera el 90%, frente a países como Japón donde está por debajo del 10%. Aun así, subraya, reconstruirse no es una obligación: “No todo el mundo debe hacerlo”. Algunas mujeres prefieren no someterse a más intervenciones y se sienten bien sin reconstrucción, “la indicación de una mastectomía depende de criterios oncológicos y la reconstrucción puede realizarse en la mayoría de los casos”, cuenta el doctor José Fernández Cañamaque, del Hospital Universitario de Getafe. Existen diferentes técnicas para recuperar el volumen de la mama. Una de ellas es utilizar un expansor que después se sustituye por una prótesis definitiva. Otra opción consiste en utilizar tejido de la propia paciente, normalmente del abdomen, para reconstruir la mama. La elección de la técnica depende de cada caso y de las condiciones médicas de la paciente. Además, el proceso puede prolongarse durante meses e incluso años, un factor que los especialistas consideran importante explicar desde el principio porque afecta a la salud psicológica de las pacientes.

El pezón y la areola: los últimos pasos de la reconstrucción La reconstrucción no siempre termina con la recuperación del volumen mamario. Para algunas pacientes, recrear el pezón y la areola supone un paso importante para completar el resultado estético: "es la guinda del pastel", afirma el doctor Cañamaque. Los avances actuales permiten conseguir resultados cada vez más naturales y mejorar la simetría entre ambas mamas. Una de las posibilidades es reconstruir el pezón mediante una pequeña intervención en la que se utiliza la propia piel de la zona para darle forma. Después, una vez cicatrizado, puede realizarse una micropigmentación: una especie de tatuaje para recrear el color y los matices de la areola. La técnica permite crear detalles que contribuyen a dar una apariencia más realista y natural. Pero antes de llegar a ese punto final, existen prótesis externas de silicona y soluciones temporales que pueden utilizarse durante las distintas fases de la reconstrucción. Para el doctor Tejerina, lograr que la mujer se sienta cómoda con el resultado y pueda mirarse al espejo sin que la cicatriz sea el elemento central de su imagen “es lo más importante”. Sanidad amplía el cribado de cáncer de mama a mujeres de entre 45 y 74 años