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Noticias La Rioja
Una empresa de Arnedo se reinventa para no desaparecer. Han apostado por hacer zapatillas de casa con materiales reciclados y ecológicos.

Zapatillas de casa hechas en Arnedo

En Arnedo una empresa se ha reinventado para no desaparecer. Fabrican zapatillas de casa con diferentes diseños. Se caracterizan por la suela. Está elaborada a partir de materiales ecológicos que dotan al productor de mayor comodidad. Llevan cuatro años exportando miles de pares

RTVE La Rioja

En Arnedo una empresa se ha reinventado para no desaparecer. Fabrican zapatillas de casa con diferentes diseños. Se caracterizan por la suela. Está elaborada a partir de materiales ecológicos que dotan al productor de mayor comodidad. Llevan cuatro años exportando miles de pares.

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