La Guardia Civil busca a decenas de migrantes de una nueva embarcación llegada a Cala Dorada, en Murcia

Un amplio dispositivo de la Guardia Civil busca en estos momentos a varias decenas de personas migrantes que han tocado tierra este sábado en Cala Dorada, en el Parque Regional de Calblanque, dentro del término municipal de Cartagena.

La voz de alarma se ha dado a las 10:36 horas, cuando los propios bañistas que disfrutaban del día en las playas del espacio protegido han llamado al teléfono de Emergencias 112 tras avistar a una embarcación neumática a unos 500 metros de la costa. Según los testimonios trasladados a los servicios de rescate, la lancha transportaba a entre 40 y 50 personas a bordo.

Al aproximarse a la orilla, los migrantes se han lanzado al agua para ganar la costa a nado. Acto seguido, la embarcación, una sistemática habitual en las denominadas 'pateras taxi', ha dado media vuelta y se ha adentrado de nuevo a gran velocidad mar adentro para evitar su interceptación.

La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha confirmado el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por las zonas de monte y senderos del parque para rastrear el terreno, localizar a los ocupantes y prestarles la correspondiente atención. Por el momento, la institución no ha ampliado los datos a la espera de que concluya la intervención sobre el terreno.

La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado la convocatoria para este lunes de una junta de portavoces del Ayuntamiento "para analizar la situación y buscar un pronunciamiento conjunto del pleno". "La inacción del Gobierno es intolerable y debemos exigir de inmediato los medios que piden nuestros guardias civiles y nuestros policías nacionales. Han convertido las narcolanchas en auténticos servicios de taxi hasta Cartagena porque saben que pueden hacerlo con impunidad", ha añadido.

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado en un mensaje publicado en sus redes sociales que "no hay ni voluntad ni medios suficientes para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad de nuestras costas". "Hay que movilizar, con urgencia, todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección", ha añadido en pleno choque político con el Ejecutivo central.