La Guardia Civil busca a decenas de migrantes de una nueva embarcación llegada a Cala Dorada, en Murcia
- López Miras pide "todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección"
- Es la cuarta embarcación que alcanza el litoral murciano en solo diez días en pleno choque político
Un amplio dispositivo de la Guardia Civil busca en estos momentos a varias decenas de personas migrantes que han tocado tierra este sábado en Cala Dorada, en el Parque Regional de Calblanque, dentro del término municipal de Cartagena.
La voz de alarma se ha dado a las 10:36 horas, cuando los propios bañistas que disfrutaban del día en las playas del espacio protegido han llamado al teléfono de Emergencias 112 tras avistar a una embarcación neumática a unos 500 metros de la costa. Según los testimonios trasladados a los servicios de rescate, la lancha transportaba a entre 40 y 50 personas a bordo.
Al aproximarse a la orilla, los migrantes se han lanzado al agua para ganar la costa a nado. Acto seguido, la embarcación, una sistemática habitual en las denominadas 'pateras taxi', ha dado media vuelta y se ha adentrado de nuevo a gran velocidad mar adentro para evitar su interceptación.
La Delegación del Gobierno en la Región de Murcia ha confirmado el despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado por las zonas de monte y senderos del parque para rastrear el terreno, localizar a los ocupantes y prestarles la correspondiente atención. Por el momento, la institución no ha ampliado los datos a la espera de que concluya la intervención sobre el terreno.
La alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha anunciado la convocatoria para este lunes de una junta de portavoces del Ayuntamiento "para analizar la situación y buscar un pronunciamiento conjunto del pleno". "La inacción del Gobierno es intolerable y debemos exigir de inmediato los medios que piden nuestros guardias civiles y nuestros policías nacionales. Han convertido las narcolanchas en auténticos servicios de taxi hasta Cartagena porque saben que pueden hacerlo con impunidad", ha añadido.
El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha destacado en un mensaje publicado en sus redes sociales que "no hay ni voluntad ni medios suficientes para frenar esta escalada que pone en riesgo la seguridad de nuestras costas". "Hay que movilizar, con urgencia, todos los recursos para acabar con esta situación de inseguridad y desprotección", ha añadido en pleno choque político con el Ejecutivo central.
Cuatro llegadas en diez días y choque político por los recursos
El pasado jueves, López Miras ya exigió al Ejecutivo central la aportación urgente de más medios, "incluso militares", así como la implicación directa de la agencia europea Frontex para reforzar la vigilancia costera. En esa misma línea, el vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP Elías Bendodo, quien se reunió este viernes en Cartagena con representantes de su partido, dijo que el grupo parlamentario Popular ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para reforzar la lucha contra la inmigración y el tráfico de personas en las costas españolas, con especial atención al litoral murciano.
Por su parte, desde la Delegación del Gobierno recuerdan que la Guardia Civil mantiene operativo desde el 13 de agosto un buque de altura de Frontex para patrullar las aguas murcianas, dispositivo al que se han sumado la recuperación de una patrullera semirrígida S-40 y la incorporación de una nueva unidad desplazada desde Barcelona.
La llegada registrada este sábado supone la cuarta patera de la que se tiene constancia en el litoral de la Región de Murcia en los últimos diez días. Anteriormente, el 19 de agosto arribaron 62 migrantes (15 de ellos menores); el 22 de agosto se contabilizaron otros 49 (nueve menores) y apenas tres días después, el 26 de agosto, desembarcaron medio centenar de personas en este mismo punto del parque natural.