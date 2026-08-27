Hipoteques elevades
- Els preus alts fan pujar l'endeutament
- La hipoteca que es demana a Balears supera la mitjana espanyola i dificulta la compra d'habitatge
Cau un 11% la compravenda d'habitatges a les Illes Balears, i també el preu, que s'ha reduït un 2% de mitjana interanual el mes de juny. A més, el nombre d'hipoteques baixa deu punts: en el primer semestre de 2026 s'han firmat poc més de 5.100 hipoteques. Això és un 10,4% menys que el mateix semestre de 2025. Per contra, si que s'incrementa l'import mitjà que es paga per les hipoteques. Puja també un 10%, i se situa ja per damunt dels 304.000 euros. Segons explica el president del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària Jose Miguel Artieda, a les Balears baixa la compravenda d'habitatge per "la limitació d'espai que hi ha perquè tenim un territori esgotat i un parc limitat".
Preus per sobre la mitjana espanyola
La davallada de vendes d'habitatges a les Balears contrasta amb la resta de l'Estat. La manca d'oferta i l'augment de població, contribueixen a l'elevat preu del metre quadrat, que ja s'eleva per sobre dels 4.000 euros. Assegura Artieda que "la hipoteca que es demana aquí les Illes és de 300.000 euros, mentre que a la resta de l'Estat no supera els 200.000 euros".
Aquests preus elevats i la manca de capacitat d'estalvi forcen el comprador a un gran endeutament.