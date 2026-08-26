Volkswagen Navarra vuelve a dar un salto cualitativo con el nuevo turno de fin de semana

Puede ser la noticia laboral del año en Navarra, y una de las más notables en el aspecto económico. La puesta en servicio en la factoría de Volkswagen Landaben del turno de fin de semana a partir de enero reportará la contratación de más de un millar de empleos.

La expectativa de un elevado volumen de producción en 2027, con el ensamblaje de dos modelos eléctricos, proyecta este turno adicional de fin de semana. Las personas interesadas en la bolsa de contratación ya pueden inscribirse en la web de la empresa: https://vw-navarra.es/

También han comenzado las inscripciones para el resto de plantilla que puede optar voluntariamente a ese turno. En cualquier caso, se espera que la mayoría sea cubierta por el nuevo personal que se contrate.

El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales, rebosa satisfacción por consolidar y reforzar el empleo en momentos convulsos para el sector, incluso de la misma multinacional alemana, que proyecta reducir empleo en global, pero aquí en Navarra lo incrementa como una apuesta estratégica y de inversión.

06.01 min Volkswagen Navarra proyecta su empleo con el nuevo turno de fin de semana