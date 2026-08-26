Volkswagen Navarra vuelve a dar un salto cualitativo con el nuevo turno de fin de semana
- La multinacional invertirá más de mil millones de euros para el aumento de la producción en 2027 y que supondrá contratar más de mil nuevos empleos
- La plantilla volverá a superar los 5 mil trabajadores. Los interesados pueden inscribirse en la bolsa de empleo de la web de Volkswagen Navarra
Puede ser la noticia laboral del año en Navarra, y una de las más notables en el aspecto económico. La puesta en servicio en la factoría de Volkswagen Landaben del turno de fin de semana a partir de enero reportará la contratación de más de un millar de empleos.
La expectativa de un elevado volumen de producción en 2027, con el ensamblaje de dos modelos eléctricos, proyecta este turno adicional de fin de semana. Las personas interesadas en la bolsa de contratación ya pueden inscribirse en la web de la empresa: https://vw-navarra.es/
También han comenzado las inscripciones para el resto de plantilla que puede optar voluntariamente a ese turno. En cualquier caso, se espera que la mayoría sea cubierta por el nuevo personal que se contrate.
El presidente del comité de empresa de Volkswagen Navarra, Alfredo Morales, rebosa satisfacción por consolidar y reforzar el empleo en momentos convulsos para el sector, incluso de la misma multinacional alemana, que proyecta reducir empleo en global, pero aquí en Navarra lo incrementa como una apuesta estratégica y de inversión.
El Gobierno foral felicita la labor conjunta apostando por esta inversión
Volkswagen Navarra y el Gobierno foral colaborarán en la formación de los trabajadores. La inversión de la multinacional supera los mil millones de euros, la mayor inversión industrial de la historia de Navarra, como asegura la presidenta Navarra, María Chivite.
““
Tras las nuevas incorporaciones, la plantilla volverá a superar los 5 mil trabajadores, volumen de empleo que no se repetía desde 2011 cuando también hubo récord productivo con más de 350 coches ensamblados en ese año.
El reto productivo para 2027 en Volkswagen Navarra será el ensamblaje de los dos modelos SUV eléctricos asignados a Landaben: el Skoda Epiq y el Volkswagen ID.Cross. La apuesta por el mercado de vehículos eléctricos coincide con una alta demanda de este tipo de vehículos. En Navarra, junto a estos nuevos modelos, seguirá la producción de otros vehículos como los híbridos de los dos SUV de combustión que ya están en cadena: Volkswagen T-Cross y Taigo.