Estiu descafeïnat per oci i restauració: la facturació cau fins a un 20%
- Les patronals assenyalen la paradoxa: venen més turistes, però gasten menys
- Entre les causes, el preu de vols, hotels i l'empobriment de mercats emissors com l'alemany
Les patronals de la restauració i l'oci nocturn afirmen que la facturació en ple mes d'agost ha baixat fins a un 20%. Els turistes arriben, però gasten menys, sobretot els alemanys. Les empreses estan ajustant plantilles, perquè no poden contenir els preus.
La paradoxa: més turistes però menys facturació
Tot i l'alta ocupació turística de les Illes Balears, el sector de la restauració registra un descens de fins a un 20% en la facturació en ple mes d'agost. Una de les causes és la conjuntura econòmica d'alguns mercats d'origen, com l'alemany, però també la calor, que ha buidat moltes terrasses.
S'acaba l'efecte xampany de després de la pandèmia. És l'avís de les patronals de la restauració i de l'oci nocturn, que encaren un estiu descafeïnat amb una baixada de fins al 20% en la facturació la primera quinzena d'agost.
"És una paradoxa: estem en rècord de turistes, però la restauració factura cada cop menys", apunta el president de Restauració CAEB Mallorca, Juan Miguel Ferrer. No és que no vinguin turistes, és que gasten menys. "Un client fa tres anys li semblava bé una entrada d 25 euros, ara li sembla car", detalla Miguel Pérez-Marsá, president d'ABONE.
Les patronals critiquen que els elevats preus de vols i hotels es mengen la major part del pressupost dels turistes. "Ens hem gastat uns 3.000 euros en un hotel per quinze dies", detalla un turista equatorià que visita la Platja de Palma.
“Ens hem gastat 3.000 euros per estar a un hotel quinze dies“
Davant això, les empreses ajusten plantilles. Perquè la facturació baixa, però els preus pugen. "Ens han pujat les mercaderies, nosaltres intentam no pujar per no perdre clients, però no hi ha manera", senyala Ferrer.
L'empobriment de les economies als mercats emissors, especialment d'Alemanya, també explica la caiguda de la facturació. Les patronals respiren pessimisme de cara al final de la temporada turística.