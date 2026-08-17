Barcelona conmemora el noveno aniversario de los atentados del 17-A
- El acto se ha celebrado de manera excepcional en la plaza de Sant Jaume
- Han acudido víctimas, familiares y representantes de las autoridades
Barcelona ha conmemorado este lunes el noveno aniversario del doble atentado del 17-A, en los que murieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas, con un acto en la plaza de Sant Jaume con la participación de víctimas y familiares y de representantes de las instituciones.
Por primera vez, y de manera excepcional, el homenaje ha tenido lugar frente al Ayuntamiento de Barcelona, dado que las Ramblas, donde se produjo uno de los dos atentados yihadistas, se encuentra en obras de remodelación. Durante el acto, que ha sido muy emotivo y ha terminado con un minuto de silencio, se ha leído un poema y se ha interpretado una pieza musical.
Al homenaje han asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Gómez, así como también han estado presentes representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.
Paralelamente, en la misma plaza de Sant Jaume, ha habido una concentración de otras asociaciones de víctimas que exigen responsabilidades el Gobierno y saber si se podían haber evitado los atentados. También han reclamado que no se olvide a los supervivientes.
Los atentados de Barcelona y Cambrils
Eran casi las 17.00 horas en Barcelona cuando el 17 de agosto de 2017 se desató el horror en Las Ramblas. El terrorista Younes Abouyaaqou embistió con una furgoneta a decenas de personas que paseaban por esta emblemática calle de la Ciudad Condal. En un recorrido de 650 metros entre plaza de Cataluña y el mosaico de Miró frente al Liceu, murieron 13 personas y más de un centenar resultaron heridas.
Poco después, el terrorista abandonó la furgoneta y huyó a pie por el mercado de la Boquería. Fue andando hasta la zona universitaria, donde abordó a un joven que iba a aparcar su coche. Lo mató a puñaladas y logró escapar.
Pocas horas después, cinco terroristas arrollaron con un turismo a varias personas en Cambrils, Tarragona. Una persona murió y otras cinco resultaron heridas. Los terroristas emprendieron una fuga a pie por el paseo marítimo y mostraron chalecos con explosivos que resultaron ser simulados. Fueron abatidos por la Policía catalana.
Tras cuatro días de fuga, los Mossos localizaron también al autor de los atentados de las Ramblas. El hombre estaba escondido en un viñedo de Subirats, Barcelona, donde fue abatido. Portaba en aquel momento un cinturón con lo que parecían cargas explosivas, pero que también resultó ser falso.