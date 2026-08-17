Barcelona conmemora el noveno aniversario de los atentados del 17-A

Barcelona ha conmemorado este lunes el noveno aniversario del doble atentado del 17-A, en los que murieron 16 personas y más de un centenar resultaron heridas, con un acto en la plaza de Sant Jaume con la participación de víctimas y familiares y de representantes de las instituciones.

Por primera vez, y de manera excepcional, el homenaje ha tenido lugar frente al Ayuntamiento de Barcelona, dado que las Ramblas, donde se produjo uno de los dos atentados yihadistas, se encuentra en obras de remodelación. Durante el acto, que ha sido muy emotivo y ha terminado con un minuto de silencio, se ha leído un poema y se ha interpretado una pieza musical.

Familiares, víctimas y representantes de las instituciones, en la plaza de Sant Jaume de Barcelona para conmemorar el noveno aniversario de los atentados del 17-A. EFE/ Quique Garcia

Al homenaje han asistido la consellera de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto Gómez, así como también han estado presentes representantes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Paralelamente, en la misma plaza de Sant Jaume, ha habido una concentración de otras asociaciones de víctimas que exigen responsabilidades el Gobierno y saber si se podían haber evitado los atentados. También han reclamado que no se olvide a los supervivientes.

La plataforma "17-A Exigim responsabilitats" convocó un protesta coincidiendo con el acto institucional de homenaje a las víctimas de los atentados del 17-A en la plaza de Sant Jaume de Barcelona. EFE/ Quique Garcia