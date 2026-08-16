El fenómeno de los K-dramas y las series románticas coreanas

Es probable que ante la pregunta ¿qué es un K-drama? la respuesta sea de desconocimiento, sin embargo títulos tan reconocidos como El juego del calamar o las Guerreras K-Pop ya forman parte de nuestra cultura televisiva.

Este fenómeno mundial se ha infiltrado en la música, las series, el cine, la comida o la cosmética, transformándose en un auténtico tsunami que los expertos llaman “El Hallyu", “la ola coreana". Una expansión global de la cultura popular de Corea del Sur desde finales de los 80 - 90.

Factores que han favorecido el Hallyu De acuerdo al análisis de Ester Torres Simón, investigadora del grupo GREGAL de la Universidad Autónoma de Barcelona, fueron varios los factores que han contribuido al éxito de la cultura coreana, destacando a finales de los 90 una apuesta muy importante por parte de la política surcoreana en la industria del cine, música y series. “A nivel musical factores locales como la importancia de los conciertos universitarios o los cambios en la ley del copyright favorecieron la aparición de nuevos grupos”. En el ámbito del cine, la apertura a otras culturas cinematográficas como la de Hollywood favoreció este auge. Y en el caso de las series, “estableciendo en los 80-90 una industria televisiva muy potente como estrategia de expansión cultural de apertura de su presidente Chun Doo-hwan en los 80 a finales de su dictadura militar”

Netflix, la plataforma líder en distribución de contenidos coreanos Las series coreanas (K-dramas) son el formato que mejor ha logrado posicionarse en el ranking mundial de series de habla no inglesa. Plataformas como Netflix han sido el trampolín para la expansión de este tipo de contenidos, como lo demuestra el estudio How K-Content is Shaping Global Perceptions of Korea facilitado por Netflix a Radio Nacional de España. Del que se extraen datos como que el 80% de sus usuarios mundiales ven k-dramas. Que sus espectadores han duplicado su interés por la cultura coreana, que el 54% prefiere el género romántico o que el Juego del Calamar, se ha situado como el mayor éxito visto por el 71% de los espectadores de este género. Propuesta cultural Propuesta cultural - ¿Por qué 'King the Land' se convirtió en uno de los K-dramas más vistos de Netflix? Escuchar audio

Claves para entender por qué conectan con públicos tan distintos En las series surcoreanas es muy importante mostrar cómo evolucionan las relaciones de cada personaje y cómo se construye esa sensibilidad y estética en las escenas para enganchar al público. Así nos lo contaba para RNE, Yoon Bae, responsable de proyectos de cine y series del Centro Cultural Coreano en España. “Esa combinación de especificidad cultural y emoción universal permite que espectadores de contextos muy distintos se identifiquen con ellas.” Los expertos coinciden que el hecho de tratar temas universales como la familia, el capitalismo, la ambición, la desigualdad, el amor o la pérdida de reconocimiento, son algunas de las razones por las que han conectado con audiencias del mundo entero.

Diferencias entre las series románticas coreanas y las turcas El ritmo y la construcción de las historias marcan la diferencia, como nos señala Mar Chamorro, responsable de comunicación del Centro Cultural Coreano en España, “las series coreanas son visualmente muy cuidadas, empáticas, universales, no tienen secuencias muy largas y rondan los 16-20 episodios, mientras que las turcas son más largas, sentimentales y pausadas.” Ester Torres Simón, nos amplía estas diferencias indicando que “narrativamente siempre pasan cosas en todos sus capítulos y todo acaba bien”. Señalando que en este tipo de género se destaca la conexión emocional entre sus protagonistas, dejando el aspecto sexual a parte. Un género que ha conectado desde el principio con la tercera edad “ya que cansados de ver series donde el sexo era el tema principal, quieren regresar a esa conexión emocional de las series de su infancia y juventud.” Destacando Torres Simón que en otros géneros que no sea el romántico, sus giros de guión son bastante habituales y es muy posible que uno de los protagonistas acabe muerto, dando cabida al humor y al cambio de perspectiva. Propuesta cultural ¿Por qué Bon Appétit, Majestad se ha convertido en una de las series románticas coreanas más comentadas de Netflix? Escuchar audio

¿Estamos ante una moda o un cambio profundo en los flujos culturales globales? Mar Chamorro y Yoon Bae, indican que “Corea se ha consolidado como uno de los actores culturales más influyentes a nivel global.” Y desde la industria audiovisual europea y coreana, ya se están intercambiando proyectos como el caso de la producción coreanizada de la Casa de Papel en 2022 o los rodajes en Málaga en 2025 de algunos capítulos de la serie coreana “Tal vez mañana” de Prime Vídeo. Desde el centro cultural destacan que para potenciar esta industria se necesitaría menos burocracia y más apoyo administrativo y financiero.