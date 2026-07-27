La OPA sobre Azkoyen siembra dudas en torno a su arraigo en Navarra

La empresa navarra Azkoyen, dedicada a ofrecer soluciones de pago, control de acceso y máquinas expendedoras, ha caído cerca del 4 % en bolsa después de que el pasado viernes, con el mercado ya cerrado, el grupo Clerbil lanzara una oferta pública de adquisición (OPA) sobre la compañía por 244 millones de euros.

Los títulos de Azkoyen registran la mayor caída del mercado continuo, donde cotiza, del 3,95 %, y se sitúan en 10,95 euros, con una subida en el año del 31,03 %.

10 euros por acción El grupo Clerbil, presidido por el empresario vizcaíno José Antonio Jainaga, acompañado por otros socios de Ohmnia Electronics, ha ofrecido un precio de 10 euros por acción, una cifra inferior al precio al que cotiza actualmente. Azkoyen informó el pasado viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que la oferta de Clerbil no preveía "proponer la exclusión de negociación" de Azkoyen y está sujeta a una condición de aceptación de, al menos, el 50 % del capital social de la empresa navarra. Clerbil es un grupo inversor liderado por el empresario José Antonio Jainaga, conocido por adquirir en su día la compañía de aceros especiales Sidenor, y que posteriormente ha realizado numerosas inversiones, como en la citada Omnhia o en Talgo, empresa en la que es presidente.

El Gobierno foral prioriza el arraigo empresarial En este escenario, el Gobierno de Navarra ha mostrado su prioridad por el arraigo empresarial y el empleo. A través de un comunicado, el Ejecutivo foral recuerda que "seguirá desempeñando el papel que le corresponde como institución comprometida con el desarrollo económico e industrial de la Comunidad Foral". En este sentido, señala que trabajará, como en otros procesos empresariales, "para favorecer el arraigo de la actividad económica, el mantenimiento del empleo de calidad, la capacidad de decisión vinculada al territorio y la continuidad de los proyectos industriales estratégicos para Navarra". La política de arraigo empresarial, agrega, "constituye un elemento esencial para la generación de riqueza, empleo y bienestar en la Comunidad Foral y por ello es una de las principales líneas de actuación del Ejecutivo foral y cuenta con respaldo normativo específico".