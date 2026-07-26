Tunick plasma el gran espectro de la identidad LGTBIQ+ en una escultura humana multicolor en Las Palmas

El artista neoyorquino Spencer Tunick plasmó este domingo ante la catedral de Santa Ana, en el casco histórico de Las Palmas de Gran Canaria, en España, "el gran espectro de la identidad LGTBIQ+" en una gran escultura formada por unos 500 cuerpos desnudos y pintados con los colores del arcoiris.

Con las primeras luces del día y ayudado de un megáfono, el artista empezó a dar directrices desde la azotea de las Casas Consistoriales a los voluntarios, congregados en las inmediaciones desde las 5.00 hora local (3.00 GMT) para teñir sus cuerpos con pintura en crema que se han untado de pies a cabeza para formar grupos de colores negro, marrón, turquesa, rosa, blanco, rojo, naranja, amarillo, verde, añil y violeta.

En un ambiente de euforia colectiva y en medio de vítores y aplausos, los integrantes de esta instalación, denominada 'Gran Spectrum', han comenzado a llegar a la plaza de Santa Ana a las 07.47 (5.47 GMT) con los brazos pegados al cuerpo para situarse en el centro y formar filas monocolores, separadas entre sí por la distancia que han marcado abriendo los brazos.

Una de las imágenes que ha creado y fotografiado el artista Spencer Tunick en Vegueta, en Las Palmas de Gran Canaria (EUROPA PRESS) GRAN SPECTRUM SPENCER TUNICK GRAN SPECTRUM SPENCER TUNICK

Un homenaje a la comunidad LGTBI Una vez conformada la bandera del arcoiris, Tunick pidió a sus colaboradores que miraran hacia él, es decir, que dieran la espalda a la catedral, posición con la que el fotógrafo inició su acción artística con la que ha pretendido rendir homenaje a la comunidad LGTBI por considerar que "necesita todo el apoyo en el futuro". "Donde quiera que los cuerpos sean aceptados, desnudos, al unísono, y no separados, es un paso adelante hacia el futuro. Me siento muy afortunado de que todos los participantes parezcan haber disfrutado. Todos se están tomando 'selfies' entre sí con sus diferentes colores, es muy divertido", comenzó exhausto a los periodistas tras finalizar su creación, para la que ha recurrido a dos localizaciones del barrio de Vegueta. Tunick pidió luego al medio millar de voluntarios que lo ayudaron a cumplir este "sueño" que miraran de frente al templo, en cuyas calles adyacentes comenzaban a darse cita decenas de feligreses que esperaban para participar en la misma en el templo. Como el acceso a la catedral aún permanecía cortado con vallas porque el trabajo del neoyorquino no había finalizado, sino cambiado de ubicación para proseguir, sin prensa, en la plaza del Pilar Nuevo y en las escalinatas situadas frente a la Casa de Colón, el dean y el propio obispo de Canarias, José Mazuelos, pidieron a la organización de la iniciativa y a la Policía Local que habilitaran un pasillo para facilitar el desarrollo de la eucaristía. Con la misa iniciada y las fotografías que Tunick quiso hacer en privado en los alrededores realizadas, comenzaron a dispersarse, ya vestidos, las decenas de personas teñidas de hasta once colores. los participantes, pasan por delante de catedral de Santa Ana, ante la mirada de los feligreses que se dirigen a misa (EFE/Ángel Medina G.)