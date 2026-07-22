Exhuman los cuerpos de cuatro maquis en una fosa común en Sotos (Cuenca)

Era una mañana de agosto de 1950 cuando en un monte de la Sierra de Bascuñana, en Cuenca, murieron abatidos por la Guardia Civil cuatro maquis de la Agrupación guerrillera de Levante y Aragón. Sus cuerpos fueron llevados al pueblo para realizarles la autopsia antes de enterrarlos.

Es la historia que está reconstruyendo Desirée Torralba, investigadora natural de Sotos, quien desde siempre ha oído narrar las historias de los guerrilleros en su zona y que ahora ha colaborado en el hallazgo de los restos. “La historia que hemos desarrollado es esa: cómo se realiza esa batida, cómo se les encuentra, los abaten, después, cómo se realiza todo el proceso de bajada de la Sierra, contactar con todo lo que es médico forense para realizar la autopsia, traer a gente del pueblo también para que los enterrasen…”.

Restos encontrados durante los trabajos de exhumación en Sotos, Cuenca

Localización de los cuerpos Un equipo de arqueólogos de ArqueoAntro, con financiación de la Federación Española de Municipios y Provincias, se han encargado de los trabajos. La documentación conservada ha permitido la rápida localización de los cuerpos, en el muro sur de la fosa común del antiguo cementerio civil del pueblo. A dos metros de profundidad se han hallado los esqueletos de los cuatro guerrilleros. Están tumbados bocarriba y, aparentemente, en buen estado de conservación. Las marcas en los cráneos confirman la historia recogida en la documentación de aquellas muertes, según apunta a pie de fosa y en pleno trabajo de limpieza de los restos, el arqueólogo forense de ArqueoArtro, Miguel Mezquida: “Muestran traumatismos compatibles con proyectiles. Se ven los orificios de entrada y de salida en algunos cráneos. Y, además, como hay diligencias de la Guardia Civil de cuando se hizo la autopsia, en observación estaba anotado que había hecho la autopsia a los restos óseos. Y dos de los cráneos que ya se ven completamente están autopsiados”. Clasificación de los restos exhumados

Ayuda para encontrar a los familiares El siguiente paso es la identificación. Son tres resineros y labradores conquenses, y un madrileño. Se cree que los cuerpos pertenecen a Julián Sánchez Huerta, alias Martín, de San Martín de Boniches; Nazario Sáez Montero, alias Sastre o Bernardo, de Alcalá de la Vega; Mariano Pardo Fernández, alias Francisco, de Monteagudo de las Salinas; y Cesáreo Fuentes Ávila, alias Olegario, de Madrid. Las familias de los dos primeros ya esperan al siguiente paso: las pruebas de ADN. Para los segundos, los investigadores piden la colaboración ciudadana para localizar a sus familiares. “Esto también nos sirve para concienciar a las familias a que busquen a sus víctimas”, dice Torralba. La malformación que padecía uno de los dos últimos también podría ayudar en la identificación y, por descarte, dar identidad a los cuatro cuerpos. Para todo ello, los restos exhumados serán llevados a la Universidad Autónoma de Madrid para el estudio antropológico en laboratorio. Después, en otra fase y con una nueva financiación, se llevarían a cabo los estudios genéticos.